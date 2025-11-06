Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta de accionistas

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk el bono récord de un billón de dólares

La remuneración le permite controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convierte en el primer billonario del planeta

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk la cifra récord de un billón de dólares. / EFE

EFE

Washington
La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertirá en el primer billonario del planeta.

