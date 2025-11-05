Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni, propietario de un taller mecánico, sobre las dificultades de ser autónomo en España: "He tenido dos hijos y la baja de paternidad fue de dos días"

Irati Etxandi, mecánica: "Es un trabajo muy sacrificado, pero muy enriquecedor"

Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes

Toni, propietario de un taller mecánico, expone la dureza de ser autónomo

Toni, propietario de un taller mecánico, expone la dureza de ser autónomo

Lola Gutiérrez

Muchos niños apasionados por los coches y el mundo del motor sueñan con tener su propio taller mecánico. Un oficio que, muchas veces, va ligado a la tradición familiar. Este es el caso de Toni, un mecánico que ha querido explicar la dureza de tener un taller mecánico en el canal de Youtube del emprendedor y creador de contenido Eric Ponce.

Tras toda la vida entre coches, al ser su padre mecánico, Toni decidió ser mecánico y abrir su propio taller. No fue fácil, pues cuenta que tuvo que invertir unos 200.000 euros para abrirlo. Y no solo eso, "comprar la cabina de pintura, el compresor, permiso de agua, de luz…".

Uno de los factores que más desgaste generan son las largas jornadas laborales que debe hacer y las pocas vacaciones que se puede permitir. "He tenido dos hijos y la baja de paternidad fue de dos días", expone. "Me arrepiento de no haber estado con mi familia. Pero bueno, así es la vida… Y eso, a currar, currar y currar”, lamenta emocionado.

La dificultad de contratar personal

La situación económica actual no le permite contratar más personal. "No puedes contratar a un chaval hoy en día, te supone 3.000 euros al mes", explica, denunciando las pocas ayudas que les brindan las administraciones. "Todo son trabas y trabas", añade.

"Si pagaras 1.500 a la persona y 500 de seguro, pues cambiaría la cosa. Pero no, pagas mucho más de seguro e impuestos que lo que le das a la persona”, explica otro mecánico en el vídeo.

Esto hace que se tenga que pasar el día en el taller. "Tengo a mi mujer de ahora frita, a mis ex fritas, paso más tiempo en el taller que en casa", confiesa Toni. En los comentarios del vídeo, la mujer del mecánico comenta: "Soy la mujer de Toni. Y es cierto que le echamos mucho de menos en casa. Se ha perdido muchos momentos y vivencias con sus hijas por dedicarle tiempo a la que es su pasión. Gracias por mostrar la realidad de muchos".

Un vídeo, el de Eric Ponce, que expone la realidad de muchos autónomos que tienen un taller mecánico y los sacrificios que deben hacer para conseguir que tire adelante.

