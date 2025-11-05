Toni, propietario de un taller mecánico, sobre las dificultades de ser autónomo en España: "He tenido dos hijos y la baja de paternidad fue de dos días"

Muchos niños apasionados por los coches y el mundo del motor sueñan con tener su propio taller mecánico. Un oficio que, muchas veces, va ligado a la tradición familiar. Este es el caso de Toni, un mecánico que ha querido explicar la dureza de tener un taller mecánico en el canal de Youtube del emprendedor y creador de contenido Eric Ponce.

Tras toda la vida entre coches, al ser su padre mecánico, Toni decidió ser mecánico y abrir su propio taller. No fue fácil, pues cuenta que tuvo que invertir unos 200.000 euros para abrirlo. Y no solo eso, "comprar la cabina de pintura, el compresor, permiso de agua, de luz…".

Uno de los factores que más desgaste generan son las largas jornadas laborales que debe hacer y las pocas vacaciones que se puede permitir. "He tenido dos hijos y la baja de paternidad fue de dos días", expone. "Me arrepiento de no haber estado con mi familia. Pero bueno, así es la vida… Y eso, a currar, currar y currar”, lamenta emocionado.

La dificultad de contratar personal

La situación económica actual no le permite contratar más personal. "No puedes contratar a un chaval hoy en día, te supone 3.000 euros al mes", explica, denunciando las pocas ayudas que les brindan las administraciones. "Todo son trabas y trabas", añade.

"Si pagaras 1.500 a la persona y 500 de seguro, pues cambiaría la cosa. Pero no, pagas mucho más de seguro e impuestos que lo que le das a la persona”, explica otro mecánico en el vídeo.

Esto hace que se tenga que pasar el día en el taller. "Tengo a mi mujer de ahora frita, a mis ex fritas, paso más tiempo en el taller que en casa", confiesa Toni. En los comentarios del vídeo, la mujer del mecánico comenta: "Soy la mujer de Toni. Y es cierto que le echamos mucho de menos en casa. Se ha perdido muchos momentos y vivencias con sus hijas por dedicarle tiempo a la que es su pasión. Gracias por mostrar la realidad de muchos".

Un vídeo, el de Eric Ponce, que expone la realidad de muchos autónomos que tienen un taller mecánico y los sacrificios que deben hacer para conseguir que tire adelante.