The Agency, el gigante inmobiliario de Mauricio Umansky aterriza en Barcelona desde Beverly Hills

Mauricio Umansky (Ciudad de México, 55 años) ha aprendido a ver el mundo como si fuese un tablero de ajedrez. En su juego, las ciudades son piezas que se mueven en función del mercado, las políticas cambian de color según el país, y el dinero, "motor simbólico que separa a los comunes de los extraordinarios", no es un fin, sino el resultado de una venta. Y, por lo tanto, un reto.

Atiende a EL PERIÓDICO en la terraza de su suite del Hotel Me Barcelona, en pleno corazón del Eixample. A sus espaldas, un jacuzzi y el skyline de la ciudad. No la mira. “Todas las ciudades tienen sus particularidades, pero al final, el negocio es el mismo. Cambian las leyes, los paisajes o los impuestos, pero el cliente que busca refugio en una propiedad de lujo se repite. Solo hay que saber mover las fichas adecuadas”.

Desde pequeño estuvo expuesto a las apariencias grandilocuentes de Hollywood (Los Ángeles), ciudad a la que se mudó con tan solo 6 años. No fue a la universidad, y tras una primera experiencia fallida emprendiendo una empresa de ropa deportiva, se adentró en el sector inmobiliario en 2006. "Mi pasión siempre fueron las ventas, luego descubrí que lo mío eran las casas" cuenta. Pero no de cualquier tipo. "Siempre he estado en el lujo" aclara. En 2010, logró posicionarse como el principal agente inmobiliario de Los Ángeles y el tercero de todo Estados Unidos, con un volumen de transacciones de 650 millones de dólares. Un año después, fundó su propia agencia inmobiliaria The Agency.

Umansky en un evento organizado por su propia inmobiliaira, The Agency. / Cedida

De Beverly Hills a España

Su expansión estuvo marcada por hitos como la venta de la mansión del fundador de Playboy, Hugh Hefner, por 100 millones de dólares, o la mansión de Walt Disney, por 74 millones. Ayudó también el reality show Beverly Hills a la venta, donde muestran los entresijos de los agentes y clientes de la multimillonaria agencia de Umansky. Una visibilidad, dice, que no sería contradictoria con la exclusividad que demanda el lujo.

“Ser una estrella de Netflix o aparecer en la prensa rosa no es incompatible con ofrecer discreción a tus clientes. Ellos se benefician de la red que esa publicidad genera. Y a mi me facilita el networking y la captación de activos". Así, entre personalidades conocidas y el impulso mediático, esperan cerrar este 2025 con 150 oficinas en 15 países con un volumen de negocio global que superará los 2.200 millones de dólares.

En ese océano inmobiliario rezuman las 6 franquicias que tiene The Agency en España, a las que Umansky quiso conocer personalmente en el marco de su visita a la ciudad condal. La primera se abrió en Mallorca hace dos años, y le siguieron otras en Marbella, Costa Blanca, Barcelona, Madrid y una segunda en Palma.

La oficina en Barcelona abrió hace 10 meses

"La de Barcelona es una de mis favoritas, me recuerda al clima y a la gente de baja California" confiesa. Sus impulsores o 'managing partners' (en el vocabulario anglosajón de la agencia) son Josep Turró Bassols y Chi Wei Chin, un matrimonio con una consolidada experiencia financiera, conocimiento del mercado local y una visión cosmopolita del lujo. Con The Agency “queríamos apostar por algo disruptivo”, explica Chin. “Y Barcelona es la ciudad perfecta, tiene todo lo que busca el comprador internacional: historia, cultura, gastronomía y un estilo de vida mediterráneo difícil de replicar”.

Operar en el lujo barcelonés

La cartera actual de The Agency Barcelona incluye propiedades no solo en la capital catalana, también en Menorca, Ibiza, Begur o el Maresme, destinos que combinan "discreción, exclusividad y alto valor patrimonial". En la ciudad gestionan varios de los inmuebles más codiciados, entre ellos, tres de los 34 apartamentos de lujo del Hotel Mandarin Oriental, situados en el número 111 del Paseo de Gràcia. Otros son casas situadas en la zona alta de Sarrià, Premià de Dalt o San Cugat del Vallès, cuyos precios van desde los 750.000€, en el caso de un apartamento reformado de 86 metros cuadrados en l'Esquerra de l'Eixample; hasta los 14 millones de euros que cuesta una Villa en Pedralbes.

Uno de los apartamentos residenciales de gestionados por el grupo hotelero Mandarin Oriental, cuyo precio de venta parte de los 4 millones de euros. / Mandarin Oriental

Sus compradores de lujo en la ciudad son, mayoritariamente, extranjeros procedentes de Francia, Alemania, Reino Unido o los países nórdicos, aunque también hay un creciente interés de estadounidenses y compradores asiáticos que buscan una segunda residencia en lo que muchos describen como “la versión europea de la Costa Oeste”. Otros solo desean asegurar una inversión sólida a largo plazo "en un mercado que solo puede ir al alza” explican en su página web.

¿Por qué escogen Barcelona? Según la agencia, la respuesta radica en el atractivo de la ciudad y en su capacidad de combinar vida urbana y bienestar. “Barcelona atrae tanto a profesionales como a personas que buscan una vida más relajada. Es cosmopolita, cultural, gastronómica, y su entorno natural es inigualable: mar, montaña y una infraestructura excelente”.

El espacio limitado propio de una ciudad encajonada entre el mar y Collserola, contribuye a su exclusividad. Las propiedades de más de 300 metros cuadrados, con terraza o piscina, "son auténticas rara avis" explican desde la inmobiliaria. Por ello, en sus palabras, “tener una vivienda significativa en el centro de Barcelona es un verdadero privilegio”.

El magnetismo se refuerza con la oferta cultural y los múltiples eventos internacionales pensados para atraer a ese público objetivo. Son la Copa América, el Mobile World Congress, o los Hola Barcelona! Cocktail, que organiza la institución empresarial Barcelona Global. El turismo, que consolida a la ciudad condal como una de las urbes más visitadas del mundo, termina de cerrar el círculo.

Un imperio sostenido por el carisma

Así, preguntado Umansky por algunos detalles regulatorios que afectan a la actividad de su negocio, como la eliminación de las Golden Visa, aclara que él no es conocedor de los sitios donde opera, "mi modelo de negocio se basa en asociarse con expertos locales". No le preocupa demasiado el clima social en torno a la vivienda. Tampoco la voluntad política de intervenir en el mercado para limitar el alza de precios. "Es parte del juego. Siempre van a haber varias opiniones, gente en desacuerdo con tus acciones... El conflicto ha estado siempre, desde el principio de la historia de la humanidad. Si sabes cómo, puede convertirse en una oportunidad de negocio".