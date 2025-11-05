Las sagas de viticultores Roqueta y Naveran se alían para la producción de cava

La familia Roqueta, propietaria de las bodegas Abadal (Bages) y LaFou (Terra Alta), ha cerrado un acuerdo de asociación con la vitivinícola Naveran, que tiene sus fincas en el municipio de Torrelavit (Alt Penedès). Con esta alianza, que tiene a los Roqueta como socios principales, se busca dar continuidad y un nuevo impulso estratégico a la bodega del Penedès, que fue fundada en 1984 por Michel Gillieron, heredero de los bodegueros Parellada de Naveran.

Ramon Roqueta, propietario de las bodegas, ha celebrado la operación que sigue con su proyecto de "poner en valor las variedades tradicionales y la tipicidad de cada uno de estos territorios", ahora con una importante "apuesta por los espumosos de mayor calidad y con la voluntad de interpretar con su visión y experiencia una zona de gran complejidad y riqueza como el Penedès", ha subrayado el viticultor en un comunicado.

Asimismo, el acuerdo también busca reforzar la presencia de la familia Roqueta en mercados clave donde Naveran tiene ya un buen posicionamiento como EEUU, Dinamarca, Japón o Bélgica. El portafolio actual de la bodega de Torrelavit, formado por cinco espumosos -entre ellos 'Perles Blanques' y el 'Perles Roses'- y un vino tranquilo, el 'Manuela de Naveran', se ampliará próximamente con nuevas referencias, como un vino elaborado con sumoll blanco de noirs y un espumoso de alta gama.

Con este objetivo, y para dirigir el proyecto, se incorpora a la bodega Marta Sanvicente, enóloga de formación que a lo largo de su carrera ha liderado la parte técnica y la internacionalización de bodegas de referencia.