BBVA Seguros gana un 8,7% más hasta los 225 millones en los nueve primeros meses del año por el crecimiento de la actividad

BBVA Seguros obtuvo un beneficio de 225,1 millones de euros a cierre septiembre de 2025, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se ha obtenido gracias al crecimiento del conjunto de la actividad, donde las primas casi alcanzaron los 1.820 millones de euros, que suponen un 56,3% de incremento respecto al tercer trimestre de 2024. Destaca la actividad en Vida Ahorro Individual con un crecimiento del 127% en las primas emitidas.

En el segmento de negocio individual, las primas de riesgo y de ahorro sumaron más de 1.687 millones (+65,8%). Dentro de la facturación total, los productos de ahorro aportaron más de 1.182 millones de euros, con un avance del 127,1%. En la pata de riesgo, Salud registró un aumento del 14,1%, por encima de la media del sector. A 30 de septiembre, las provisiones gestionadas en el negocio de Vida superaban los 11.162 millones de euros, un 6,9% más que un año antes.

“La excelente evolución de la actividad de nuestros seguros de vida y de salud pone de manifiesto que las propuestas de valor que ponemos a disposición de los clientes de BBVA se adaptan a sus necesidades. Son soluciones de protección y de ahorro que nos permiten acompañarles a lo largo de sus distintos momentos vitales”, señala el consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita.

Fuerte impulso en Vida Ahorro Individual

La aseguradora consolidó un desempeño sólido en su cartera de Vida Ahorro. Las rentas aseguradas alcanzaron 301,8 millones de euros en primas, un 29,3% más interanual. El Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) fue el que más creció en términos relativos: +137,8%, hasta 498 millones de euros. Este producto permite planificar el ahorro a largo plazo mediante aportaciones periódicas o únicas, con rentabilidad garantizada y ventajas fiscales si, transcurridos al menos cinco años desde la primera aportación, se constituye una renta vitalicia.

También destacó el Plan de Ahorro 5 (SIALP), que avanzó un 118,3% hasta 19,5 millones de euros, y el Plan de Previsión Asegurado (PPA), con 62,6 millones en primas y un incremento del 35,4%. El Plan de Ahorro Garantizado, lanzado a finales de 2024, mantuvo asimismo una evolución muy positiva, con 280,9 millones de euros acumulados. En conjunto, estos crecimientos refuerzan la confianza de los clientes en las soluciones de ahorro y previsión de BBVA Seguros en un contexto en el que la planificación financiera gana peso.