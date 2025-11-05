Plastiverd anuncia el cierre de su fábrica en El Prat de Llobregat y prepara 90 despidos

La empresa Plastiverd, especializada en la fabricación de productos plásticos, ha comunicado a sus trabajadores su intención de clausurar la fábrica que tiene en El Prat de Llobregat antes de finalizar el año. La dirección ha emplazado a los sindicatos a iniciar las negociaciones el próximo 17 de noviembre y alega pérdidas económicas y que el sector del plástico ha entrado en una crisis de la que no tiene capacidad económica para recuperarse. Según explican fuentes sindicales a EL PERIÓDICO, la clausura se traducirá en 90 despidos. Por el momento, la compañía no ha formalizado el expediente de regulación de empleo (ERE) ante la autoridad laboral, según confirman desde el Departament de Treball.

Plastiverd ha activado la maquinaria para cerrar una fábrica histórica que hasta 2014 pertenecía al Grupo La Seda, según ha adelantado 'Expansión' y ha podido confirmar este medio. Aduce que el negocio no le es rentable y que le supone unas pérdidas económicas sostenidas en el tiempo. La factoría de El Prat está especializada en la fabricación de resina PET y otros polímeros técnicos, que luego vende a otras compañías que trabajan el plástico. Es por ello que durante los dos próximos meses la dirección se aprestará a cerrar el ERE que quiere empezar a negociar el próximo lunes 17 de noviembre y a traspasar la fábrica, su maquinaria y terrenos. Este medio ha trasladado sus preguntas a Plastiverd, sin recibir respuesta.

Plastiverd es propiedad de CL Grupo Industrial, la mayor compañía industrial de Extremadura. Este conglomerado empresarial, con inversiones en distintos sectores, anunció el pasado diciembre un despliegue de 200 millones de euros para reforzar sus divisiones de Acero y Packaging (embalaje). Si bien cuando publicitó dicho plan, una parte de recursos para esta segunda división iban específicamente destinados para la planta de Plastiverd, finalmente ha decidido cerrarla. Su dueño es Ricardo Leal Cordobés, el quincuagésimo quinto hombre más rico de España, con un patrimonio valorado en 900 millones de euros, según la revista Forbes.

El plan estratégico de Plastiverd pretende alcanzar un resultado de ebitda de 180 millones de euros en 2027 y alcanzar los 300 millones de euros en 2030. El ebitda es una medida financiera que sirve para calcular cuánto gana 'realmente' una empresa con su actividad principal, sin tener en cuenta factores contables o amortizaciones de despidos, como los que tendrá que asumir si ejecuta los anunciados a su plantilla en El Prat.

Una vez materialice su expediente, Plastiverd se sumará a la lista de las compañías, como MM Fiberpackaging, Booking, CPM o Freixenet, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya. En lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.