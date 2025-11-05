Del 'Jubileo digital' de Roma al ecosistema 'deep tech' catalán: así es ser una Smart City en 2025

Es dificil encontrar una definición exacta ciudad inteligente. Quizás, porque cada año, ese término se actualiza, e incluye nuevas vertientes. Por eso, un buen indicador del término son los premios Smart City que desde 2011, año en que comenzó a celebrarse el Smart City Expo World Congress premian a estrategias y proyectos de todo el que hacen las ciudades más habitables, sostenibles y económicamente viables. Este miércoles, un año más, los galardones han convertido a la ciudad en el epicentro mundial de la innovación urbana.

Roma, Smart City del año

"Si en 2011 se incribieron 200 proyectos de 30 países, este año son más más de 462 iniciativas de 65 países las que hemos recibido" ha dicho Ugo Valentí, director del Congreso, "lo que demuestra el creciente interés detrás del desarrollo de las ciudades". Entre ellas, la capital italiana ha sido la gran protagonista del salón, nombrada nombrada Smart City de 2025 por su estrategia “Roma: the City is transforming”, un plan que combina datos, 5G y gemelos digitales para mejorar la gobernanza y los servicios públicos antes del Jubileo de 2025. Por ponerlo en perspectiva, los años anteriores, el galardón fue dirigido a ciudades como Río de Janeiro, Dubai, Singapur o la china Shenzen. Así, en el caso de Roma, el jurado ha valorado su apuesta por un modelo de ciudad resiliente y conectado con las necesidades ciudadanas.

Más allá de las ciudades, los galardones también valoran aspectos como el liderazgo, la innovación o la sostenibilidad. Y entre los cientos de personalidades de alrededor del mundo que aspiraban a ser reconocidos, este año el premio al liderazgo ha recaído en Maimunah Mohd Sharif, exdirectora ejecutiva de ONU-Hábitat y exalcaldesa de Kuala Lumpur, en reconocimiento a su trayectoria al frente de políticas urbanas inclusivas y sostenibles. "Porque una ciudad inteligente es mucho más que tecnología, sino sobre cómo esta se utiliza a favor de las personas" ha expresado Sharif en el escenario.

Entre los proyectos premiados también destacan el Together Center (EEUU), que integra viviendas asequibles y servicios sociales para 30.000 personas al año; la Red Dot Foundation (India), que utiliza datos colaborativos para combatir la violencia de género; o la plataforma City Brain de Aramco Smart Cities (Arabia Saudita), basada en IA generativa y gemelos digitales para una gestión urbana autónoma. En la categoría de Vida e Inclusión, TETO Brasil (São Paulo) ha ganado por su proyecto "Casa Resiliente", que ofrece viviendas modulares y adaptables al clima en comunidades vulnerables. Así, bajo el lema “The Time for Cities”, el Smart City World Congress ha reunido a más de 850 ciudades y 600 expertos para debatir cómo la tecnología puede transformar la vida en las urbes.

Catalunya acelera en innovación científica

Y mientras las ciudades premiadas mostraban su madurez tecnológica aplicada a las personas, desde su propio terreno, el congreso también ha servido para poner en valor el dinamismo del ecosistema catalán. Lo han hecho en el marco del Barcelona Deep Tech Summit, que ha tenido lugar de forma paralela al Smart City Congress, ACCIÓ ha reafirmado la vocación de Catalunya sobre el ecosistema de startups 'deep tech' en Catalunya.

Así, según el estudio 'Anàlisi de l’ecosistema d’startups deep tech a Catalunya, 2025' presentado esta tarde en el salón, Catalunya cuenta ya con 374 startups deep tech, un 10% más que el año pasado, que generan 167 millones de euros en facturación y dan empleo a casi 3.000 personas. Estas compañías aplican tecnologías disruptivas basadas en la investigación científica —como la biotecnología (35%), la inteligencia artificial (29%) o los materiales sostenibles (11%)— para resolver retos globales en salud, energía o digitalización.

Ejemplos concretos los dan las 5 startups finalistas del Deep Tech Summit, que, entre 100 startups que se están exibiendo estos días en el Deep Tech Summit, han sido seleccionadas por sus prometedores proyectos. ¿Una de ellas? Additive Spaces, empresa cofundada por Alejando Cavazos que quiere erradicar los residuos de la construcción transformando esa basura en cerámica gracias a la tecnología 3D, un software predictivo y una configuracion web. "El material que imprimimos para construir está compuesto en un 80% de residuos de la construcción" ha explicado el COO.

El informe también destaca cifras récord de inversión: en 2024 estas empresas captaron 200 millones de euros en capital riesgo, un 26% más que el año anterior, que sitúan a la capital catalana como el sexto hub europeo en captación de inversión deep tech, con 610 millones de euros obtenidos entre 2020 y 2024, por encima de ciudades como Dubín (560M €), Amsterdam (450M €) o Madrid (430M €); aunque por debajo de Estocolmo (8.440 M€) o Berlín (1.710 M€). Otro dato revelador es la presencia femenina en el ecosistema, donde el 21% de las startups cuentan con una mujer como CEO y el 32% de los equipos fundadores son mixtos, porcentajes superiores a la media del conjunto de startups catalanas.