Mercado laboral
¿Sin inglés ni experiencia? Así es posible conseguir empleo en Holanda y cobrar hasta 2.300 euros al mes
Jesús Sánchez, un joven ingeniero español que vive en Países Bajos, explica en TikTok que "en una semana tienes trabajo"
Recién graduado busca trabajo: España mejora pero sigue como el cuarto país de la UE con peor inserción juvenil
Cristina Sebastián
Cada vez son más los jóvenes españoles los que deciden buscar trabajo fuera del país con el objetivo de poder acceder a un salario más elevado.
Holanda se ha convertido en uno de los destinos más populares entre los jóvenes, gracias a los elevados sueldos que se ofrecen.
El salario mínimo para mayores de 21 años es de 14,40 euros la hora, lo que equivale a 2.304 euros en una jornada de 40 horas semanales, según informa International Job Challenge, una página especializada en ofertas de trabajo en Holanda.
Esa misma web destaca que esos sueldos permiten ahorrar, puesto que alojarse en un apartamento de 1-2 habitaciones cuesta entre 1.200 y 1.800 euros al mes.
Encontrar trabajo en Holanda
Jesús Sánchez, un ingeniero industrial español, es uno de los muchos jóvenes que ha decidido trasladarse a Holanda en busca de nuevas oportunidades. A través de sus redes sociales, comparte su experiencia y ofrece consejos a quienes están pensando en dar el mismo paso.
En uno de sus vídeos más virales en TikTok, el español comenta el proceso para encontrar trabajo fuera de España. “Os voy a dar las claves para venir a vivir a Holanda”, comienza diciendo el ingeniero.
Según cuenta, una de las mejores formas de encontrar empleo es a través de los grupos de Facebook de españoles residentes en el país, donde se publican numerosas ofertas.
“Recomiendo venir a Holanda porque en una semana tienes trabajo”, comenta el joven, valorando la facilidad para encontrar un trabajo temporal que permita a los jóvenes sin mucha experiencia asentarse en el país.
Problemas con el idioma
Uno de los principales obstáculos es el idioma. Sin embargo, Jesús asegura que “sigue habiendo oportunidades si no se tiene un buen nivel de inglés”.
El ingeniero comenta su propia experiencia en un restaurante donde ofrecían trabajo como friegaplatos y no pedían un nivel mínimo de inglés. “Las personas con un nivel alto de inglés aplican para trabajar de camareros; entonces siempre hay puestos libres donde no necesitas el inglés”, afirma Jesús.
Salarios en Holanda
En cuanto a las condiciones económicas, Jesús considera que “no está mal la cosa”. Los salarios en Holanda son más altos que en España, y puedes vivir cómodamente sin necesidad de tener ninguna especialización.
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Hyundai pone la primera piedra para levantar su nueva fábrica de pilas de hidrógeno
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva