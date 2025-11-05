¿Sin inglés ni experiencia? Así es posible conseguir empleo en Holanda y cobrar hasta 2.300 euros al mes

Cada vez son más los jóvenes españoles los que deciden buscar trabajo fuera del país con el objetivo de poder acceder a un salario más elevado.

Holanda se ha convertido en uno de los destinos más populares entre los jóvenes, gracias a los elevados sueldos que se ofrecen.

El salario mínimo para mayores de 21 años es de 14,40 euros la hora, lo que equivale a 2.304 euros en una jornada de 40 horas semanales, según informa International Job Challenge, una página especializada en ofertas de trabajo en Holanda.

Esa misma web destaca que esos sueldos permiten ahorrar, puesto que alojarse en un apartamento de 1-2 habitaciones cuesta entre 1.200 y 1.800 euros al mes.

Encontrar trabajo en Holanda

Jesús Sánchez, un ingeniero industrial español, es uno de los muchos jóvenes que ha decidido trasladarse a Holanda en busca de nuevas oportunidades. A través de sus redes sociales, comparte su experiencia y ofrece consejos a quienes están pensando en dar el mismo paso.

En uno de sus vídeos más virales en TikTok, el español comenta el proceso para encontrar trabajo fuera de España. “Os voy a dar las claves para venir a vivir a Holanda”, comienza diciendo el ingeniero.

Según cuenta, una de las mejores formas de encontrar empleo es a través de los grupos de Facebook de españoles residentes en el país, donde se publican numerosas ofertas.

“Recomiendo venir a Holanda porque en una semana tienes trabajo”, comenta el joven, valorando la facilidad para encontrar un trabajo temporal que permita a los jóvenes sin mucha experiencia asentarse en el país.

Problemas con el idioma

Uno de los principales obstáculos es el idioma. Sin embargo, Jesús asegura que “sigue habiendo oportunidades si no se tiene un buen nivel de inglés”.

El ingeniero comenta su propia experiencia en un restaurante donde ofrecían trabajo como friegaplatos y no pedían un nivel mínimo de inglés. “Las personas con un nivel alto de inglés aplican para trabajar de camareros; entonces siempre hay puestos libres donde no necesitas el inglés”, afirma Jesús.

Salarios en Holanda

En cuanto a las condiciones económicas, Jesús considera que “no está mal la cosa”. Los salarios en Holanda son más altos que en España, y puedes vivir cómodamente sin necesidad de tener ninguna especialización.