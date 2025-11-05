Gonzalo Bernardos, economista, sobre el alquiler en España: "Si estaba mal, a partir de ahora estará fatal"

Vivienda
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más destacados de España por las polémicas declaraciones que realiza, tanto en los platós de televisión como en sus redes sociales. El profesor de la Universidad de Barcelona ha vuelto a pronunciarse sobre el problema que hay en España con la vivienda, especialmente con el alquiler.
Es una situación que cada vez va a peor, especialmente para los jóvenes. Por ello, el economista siempre comparte su opinión y ahora lo ha vuelto a hacer a través de su perfil de X, antes Twitter, sobre una noticia que hará que la situación del mercado de alquiler empeore aún más.
El economista se ha hecho eco de una noticia publicada por el medio 'Expansión', en la que se informa de que los propietarios con inquilinos morosos estarán obligados a tributar por las rentas que no cobran.
Se trata de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que establece que los propietarios deberán declarar en el IRPF los ingresos del alquiler aunque no los estén recibiendo, incluso en casos en los que sus inquilinos lleven meses sin pagar.
El profesor de la Universidad de Barcelona ha compartido la noticia en su cuenta de X, y no ha tenido ningún miramiento en decir que es "la puntilla al mercado de alquiler".
"Si estaba mal, a partir de ahora estará fatal: Los propietarios con inquilinos morosos, obligados a tributar por las rentas que no cobran, es una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central", ha señalado.
El economista ha expresado que el propietario con inquiokupas se enfrenta a tres situaciones:
- No cobra el alquiler.
- Paga IBI, gastos de comunidad y algunos los suministros.
- Paga impuestos por ingresos que no han tenido.
Por último, Bernardos ha comunicado que "quien alquila hoy viviendas, es un héroe, pues lo tiene todo en contra".
