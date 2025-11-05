El Gobierno impulsa la repotenciación eólica, que tendrá ayudas económicas

El Gobierno central ha aprobado este martes un real decreto que impulsa la repotenciación de los parques eólicos con medidas financieras, regulatorias y técnicas, una iniciativa que busca modernizar las instalaciones más antiguas y aumentar su eficiencia energética.

El decreto define la repotenciación conforme a la normativa europea —como la renovación de instalaciones con nuevas tecnologías— y establece el compromiso de elaborar, en el plazo de nueve meses, una «hoja de ruta nacional para la dinamización de la repotenciación». Según el comunicado, este documento incluirá «objetivos estratégicos, medidas técnicas, regulatorias y financieras para incentivar la sustitución de los equipos e incrementar la eficiencia y la producción de energía».

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) enmarca la iniciativa dentro de un paquete de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón registrado el pasado abril. El objetivo es aumentar la resiliencia de la red y facilitar la transición energética, simplificando además los trámites administrativos: el Miteco prevé que las renovaciones de parques no tengan que seguir los mismos pasos que una instalación completamente nueva, un obstáculo que las empresas del sector llevaban años denunciando.

La norma llega apenas mes y medio después de que el Ejecutivo recurriera ante el Tribunal Constitucional la ley gallega de energía eólica por incluir la obligación a los promotores de sustituir los aerogeneradores antiguos por otros más modernos y potentes en un plazo concreto bajo amenaza de retirar los permisos a los parques. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros autorizó al Gobierno a impugnar esta norma autonómica. Entonces, el Ejecutivo argumentó que esa imposición excedía las competencias de la Xunta y vulneraba la normativa básica estatal.

En Galicia, la reacción a la aprobación del nuevo decreto del Gobierno no se ha hecho esperar. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha calificado la norma de «fraude a los gallegos» y ha exigido la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad. «Con una mano, el Consejo de Ministros aprobaba hace nada presentar un recurso contra Galicia y, ahora mismo, con la otra, aprueba la misma norma regulando la repotenciación obligatoria en España», ha afirmado.

En principio, el decreto nacional no obliga a los promotores a modernizar los parques como sí aparece en la norma gallega. Pese a ello, Lorenzana ha considerado «una irresponsabilidad absoluta» la decisión del Ejecutivo y ha acusado al Gobierno de «doble moral» y «falta de rigor y responsabilidad con las comunidades autónomas».

Hay regiones, las que fueron pioneras en el desarrollo eólico en los años noventa, que concentran hoy buena parte de los parques más antiguos del país. En el caso de Galicia, existe en la actualidad una decena de proyectos de repotenciación en marcha, con una inversión conjunta cercana a los 270 millones, que supondrán la retirada de casi 300 aerogeneradores y su sustitución por modelos más modernos. Hasta ahora, todas las iniciativas se habían desarrollado gracias a convocatorias de ayudas estatales, que ya han finalizado.