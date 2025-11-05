El Gobierno ofrece a los funcionarios subirles el sueldo al mismo nivel que el IPC hasta 2028

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública han comenzado a negociar cómo subirán los sueldos de más de tres millones de empleados públicos durante este año y los venideros. Y los negociadores del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública han ofrecido un incremento a tres años que permita a los empleados públicos al menos mantener su poder adquisitivo. Fuentes sindicales consultadas explican que la hoja de ruta planteada por el Gobierno fija una revalorización hasta el 2028 y que la subida salarial pendiente para este año se negociará a parte y tendrá un carácter particular.

"El objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo", ha manifestado el Ministerio en un comunicado emitido tras la reunión. El equipo de Óscar López no ha especificado si el formato final incluirá una clásula cada año para equiparar la subida salarial de los empleados públicos a la inflación, como sucede con las pensiones contributivas, o tendrá una cláusula de cierre para que a final del periodo el Gobierno -sea del color que sea, pues en 2028 la presente legislatura ya estará vencida- deba corregir la diferencia con una paga extraordinaria.