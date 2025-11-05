Los contratistas avisan: la licitación de vivienda residencial cae un 12,8% en Catalunya

Pese al aumento global del 6,6% en la licitación de obra pública entre enero y septiembre, el segmento de la edificación ha retrocedido un 4,5% y el residencial, se ha desplomado un 12,8%, según el último informe trimestral de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) hecho público este miércoles. El contraste resulta llamativo en un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones sociales y tanto la Generalitat como el Gobierno ha situado la política habitacional en el centro de su acción.

La caída afecta tanto a los proyectos impulsados por el Govern como por los ayuntamientos, aunque es especialmente visible en la licitación de vivienda nueva, que se queda en apenas 106 millones de euros en lo que va de este 2025. Son cifras modestas si se comparan con los más de 1.500 millones destinados a obra civil -autovías, ferrocarriles, puertos o redes de agua-, un ámbito que crece con fuerza (+19,1%) gracias al impulso de grandes infraestructuras como la ampliación del Port de Barcelona o las actuaciones ferroviarias licitadas por la empresa pública Infraestructures.cat, con el proyecto de la primera fase del tren tram del Camp de Tarragona como máximo exponente.

Total de 2.903 millones

La tendencia contrasta con el contexto social: el mercado inmobiliario vive un momento de máxima tensión, con precios del alquiler y de la compra en niveles récord y con la ejecución de vivienda pública todavía muy por debajo de los objetivos del Govern. “El residencial ya partía de niveles bajos de licitación, y de momento se queda en 106 millones licitados hasta septiembre”, han advertido en el comunicado de la CCOC. Entre los factores que explican el frenazo se encuentran los plazos largos de tramitación urbanística, la dificultad de acceso al suelo público y la retirada progresiva de fondos europeos Next Generation, que el sector aprovechó para impulsar promociones asequibles entre 2023 y 2024.

Imagen virtual de una de las paradas del TramCamp / Archivo

A nivel general, la licitación pública de obras en Catalunya alcanzó los 2.903 millones de euros hasta septiembre. El crecimiento está liderado por la Generalitat, que aumenta su ritmo inversor un 14,6%, y por la administración local, que sube un 5,6%. No obstante, el Estado reduce su volumen de obra un 8,7%, lo que confirma su menor peso en el conjunto de la inversión pública catalana.

25% más que en el trimestre anterior

En el último trimestre, la tendencia fue claramente al alza: entre julio y septiembre se licitaron 1.185 millones, un 25% más que en el trimestre anterior. Los principales proyectos impulsados por el Govern incluyen la construcción del nuevo tranvía de Tarragona (132,9 M€), las instalaciones de la línea 9 del metro (116,6 M€) o el sistema de contratación de obras para centros sanitarios (126,1 M€).

Los ayuntamientos catalanes concentran el 45,7% del total licitado, con 1.326 millones de euros, una cifra que probablemente crecerá en la segunda mitad del mandato municipal, estiman los contratistas, cuando suele intensificarse la obra pública. En este ámbito destacan las actuaciones de la Diputació de Barcelona en la Escola Industrial (48,4 M€) y los proyectos de BIMSA para la Rambla Prim (32,3 M€) y la Gran Via (26,7 M€), ambas en Barcelona.

El recinto de la Escola Industrial. / ARCHIVO / JULIO CARBÓ

Llamada a la acción

El mismo informe alerta también sobre la caída en la competencia de las licitaciones: en el 45% de los concursos se presentan uno o dos licitadores, lejos del estándar europeo del 10%. Además, los fondos europeos pierden protagonismo: solo el 9,3% de las licitaciones (269,7 millones) se financian con Next Generation, frente al 23% de hace dos años.

La CCOC advierte de que, aunque el ciclo inversor continúa, la falta de dinamismo en el sector residencial puede agravar el déficit estructural de vivienda en Catalunya. “Todas las administraciones deben asumir el compromiso de aumentar su ritmo licitador para evitar que se amplíe el déficit histórico de inversión”, concluye el informe.