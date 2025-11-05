Catalunya, Murcia y la Comunidad Valenciana no alcanzarían el límite de deuda del 13% antes de 2050 aún con la quita

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que aunque la condonación parcial de deuda autonómica salga adelante en las Cortes, Catalunya, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia no lograrían alcanzar el límite legal máximo de deuda, proyectado en el 13% del PIB, para 2030. La tramitación de la propuesta fiscal estrella del Gobierno fue presentada en septiembre y aún continúa su tramitación en el Congreso.

La AIReF calcula que las comunidades autónomas podrían ahorrar 15.657 millones de euros en intereses hasta 2030 con la quita de la deuda, pero advierte de que no podrán destinarlo a otros gastos. De acuerdo, con las cifras que manera el organismo esta quita supondría un importante ahorro en intereses de la deuda para las comunidades autónomas, que cifra en 2.532 millones el primer año de aplicación y 15.657 millones de forma acumulada hasta 2030, ya que evitará a las regiones tener que refinanciar sus carteras.

Sin embargo, subraya que el ahorro no podrá destinarse a gasto público, ya que este está limitado por la regla de gasto y, como los intereses no computan para el cálculo de la regla, su reducción no generará ningún hueco que pueda ser aprovechado para otras partidas.

Esta condonación generaría, en términos generales, una reducción de la ratio de deuda del subsector en 5,1 puntos del PIB. Las más beneficiadas serían Andalucía (8,6 puntos), Castilla-La Mancha (8,5 puntos), Murcia (7,7 puntos) y Comunidad Valenciana (7,4 puntos). Además, en términos per cápita, la AIReF estima que la condonación equivale a 1.688 euros por habitante a nivel nacional, aunque con notables diferencias a nivel territorial. En Catalunya, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, la cifra sería superior a 2.000 euros por habitantes, mientras que en Baleares, La Rioja, Cantabria y Madrid presentaría un importe más moderado, entre 1.200 y 1.400 euros por habitante.

Tres autonomías quedarían sin proyección

La autoridad ha aclarado que, según sus cálculos y estimaciones, si las políticas actuales se mantienen constantes, es decir, en ausencia de quita, el conjunto del subsector alcanzaría el límite del 13% para el año 2041. Sin embargo, en caso de que el anteproyecto de ley prosperase, la fecha se adelantaría hasta 2029. Por tanto, la entrada en vigor de la condonación significaría un adelanto de 12 años para alcanzar el límite legal del 13% del PIB de porcentaje de deuda.

En un escenario que no contemple la condonación de deuda, solo siete regiones lograrían situarse por debajo del límite legal del 13% antes de 2028. La mayoría lo lograrían antes de 2041, mientras que Catalunya, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Aragón lo harían después de dicha fecha.

Por otra parte, en el escenario de condonación, trece autonomías lograrían situarse por debajo del umbral del 13% antes de 2028. En cuanto a las más endeudadas, Castilla-La Mancha adelantaría su cumplimiento a 2033, mientras que Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Catalunya seguirían sin alcanzarlo, al menos hasta 2050.

Un escenario positivo

La AIReF afirma que, con independencia de la quita de deuda, el papel de las comunidades es fundamental en la cuestión de reducir la deuda. Sin contar con que la ley prospere, la autoridad estima una reducción de 6,4 puntos porcentuales del porcentaje de deuda frente al PIB de cara al año 2030, lo que la situaría en torno al 95,2% del PIB. De estos seis puntos, según sus estimaciones, cuatro corresponderían con la evolución de las comunidades prevista.

En cuanto a la situación de la deuda a nivel general, la AIReF determina que, en junio de 2025, esta alcanzó los 1,69 billones de euros, lo que supone el 103,4% del PIB, lo que supone 1,8 puntos menos que el año anterior. Según la valoración del organismo, la relajación de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), impulsada por la moderación de la inflación, ha favorecido un descenso de las rentabilidades en el tramo corto de la curva.