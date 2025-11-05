Bodegas Torres reduce un 40% sus emisiones al exportar en tren sus vinos a Alemania y Países Bajos

Cuando en 1999, las bodegas de la Familia Torres apostaron por cultivar viñedos en el Pirineo, a 950 metros de altura, los propietarios de la empresa, con sede en Vilafranca del Penedès, ya habían empezado a notar que algo estaba cambiando en la producción de vino, que las lluvias eran cada vez más escasas y que las olas de calor se sucedían con mayor frecuencia. Ahora, "la urgencia por actuar mayor si cabe", ha proclamado este miércoles el presidente de la compañía, Miquel A. Torres, que ha puesto al mundo del vino como "símbolo de resiliencia y responsabilidad ante el cambio climático, sumando esfuerzos y apostando por la innovación".

Convencido de que en este asunto no hay vuelta atrás, el bodeguero ha presidido la entrega de los premios Torres & Earth que la empresa concede desde 2017 a proveedores, entidades sociales y personas "que con su determinación y perseverancia por promover un cambio positivo" están contribuyendo a la preservación del planeta. Los premiados en esta edición han sido el viticultor de la Terra Alta, Miquel González; la empresa de Terrassa fabricante de etiquetas sostenibles IPE Industria Gràfica; el secretariado de federaciones y asociaciones de defensa foresta (ADF) de Catalunya (SFADF); la activista Carlota Bruna y los distribuidores Walraven Sax (Países Bajos) y Wein Wolf (Alemania), que han sido los primeros en apostar por el sistema ferroviario para hacer llegar los vinos de Familia Torres a sus respectivos países, lo que permite reducir entre un 30% y un 40% las emisiones contaminantes que causa el transporte.

Foto de familia con el presidente de las bodegas Familia Torres de los galardonados en los premios Torres & Earth / Familia Torres

Además, la compañía está llevando a cabo, también en los Países Bajos, un plan para la introducción de las botellas retornables, "que pueden tener más de un uso, después de ser lavadas y tratadas, lo que ayudará a reducir la producción de residuos", ha explicado el responsable de Sostenibilidad de la firma, Josep Ribas. Este proyecto, que también utiliza el ferrocarril como medio de transporte, forma parte de una estrategia con la que Familia Torres prevé llegar a las cero emisiones en 2040. "Entre 2008, que es cuando se puso en marcha, hasta 2020, la rebaja fue del 30%. Ahora estamos en la fase de conseguir una disminución del 60% para 2030", ha indicado Ribas.

Agricultura regenerativa y placas en los viñedos

Además, ha proseguido el responsable de Sostenibilidad de la firma, "la mitad de los viñedos que se trabajan en Catalunya aplican ya la agricultura regenerativa, mucho más respetuosa con los suelos y con la vegetación, y se están haciendo ensayos en algunas parcelas para cultivar viñas bajo la cubierta de placas fotovoltaicas", la llamada producción de energía agrivoltaica, cada vez más en auge. Finalmente, ha añadido Ribas, "estamos captando el CO2 que se emite durante el proceso de fermentación del mosto, mediante un sistema ideado por nuestro propio equipo".

"Es algo que nos afecta a todos y lo importante es que todos contribuyamos de manera individual, siendo conscientes de qué comemos, qué vestimos o cómo nos movemos", ha subrayado la divulgadora Carlota Bruna, premiada con el galardón a la Concienciación Ambiental. La joven activista, que ha destacado el impacto de la agricultura regenerativa que desarrolla la bodega en sus viñedos, ha celebrado que gracias al impacto de figuras relevantes como Jane Goodall o Greta Thunberg, pero también gracias a la aportación de empresas como Torres, "se esté avanzando en este ámbito desde toda la sociedad".