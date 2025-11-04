La catalana TravelPerk cambia su nombre y traslada su sede central a Boston y Londres

TravelPerk pasa a ser simplemente Perk. La 'startup' cofundada por el israelí Avi Meir en Barcelona hace 10 años y que ha ido escalando hasta convertirse en el unicornio más valioso de Catalunya (su última ronda de financiación la colocó en una valoración equivalente a 2.500 millones de euros), deja oficialmente de lado su faceta como plataforma de gestión de viajes de negocios para convertirse en una plataforma de gestión a secas. El paso viene acompañado de otro cambio: sobre papel, la empresa dejará de tener su sede en Barcelona.

Esto no implica el cierre de la oficina catalana, pero sí que, a partir de ahora, las oficinas centrales de la compañía estarán en Boston y Londres. “Establecer nuestros ‘hubs’ existentes allí como sedes duales nos acerca a los clientes en dos de nuestros mercados más fuertes: América del Norte es ahora nuestra región de más rápido crecimiento y junto con el Reino Unido, representa la mayor parte de nuestro negocio, lo que convierte este paso en una evolución lógica de nuestra expansión global”, razona un portavoz de Perk a EL PERIÓDICO.

“Como empresa fundada en Europa, hemos aprendido a crecer rápidamente en mercados complejos, y esta experiencia nos ha dado la ventaja de expandirnos globalmente con confianza”, añade. “Una estructura de sede dual nos ayudará a dar apoyo a las más de 10.000 empresas con las que trabajamos en todo el mundo a una escala todavía mayor”, profundiza. “Barcelona sigue siendo una parte esencial de nuestras operaciones e historia”, remata, remarcando que ningún puesto de trabajo se verá afectado.

Todo ello, sumado al cambio en la razón de ser la compañía, marca un punto de inflexión evidente en su historia. Ahora se convierten, dicho por esta empresa que factura más de 300 millones de euros al año, “en una nueva plataforma que unifica la gestión de viajes y gastos en una sola experiencia nativa en inteligencia artificial”, un cambio –prosiguen– que “impulsa la siguiente etapa de la transformación de la compañía”: Perk se volcará en “eliminar las tareas invisibles y repetitivas que reducen la productividad”.

Impacto económico del "trabajo oculto"

Se aferran a un estudio encargado a la consultora Forrester Consulting que les ha mostrado que este tipo de tareas cuestan a las empresas de seis grandes economías del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Países Bajos) un total de 1,7 billones de dólares al año. Solo en España son 43.600 millones de euros al año y 6 horas de trabajo a la semana por empleado.

La plataforma de Perk se propone abordar el problema empezando por la reserva de los viajes de empresa, el trámite de gastos de viaje y del día a día, la gestión de facturas, la organización de eventos de equipo…

“Hace más de una década que decidimos eliminar las fricciones en los viajes de trabajo, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que estas mismas fricciones, pequeñas tareas frustrantes que la gente hace fuera de su trabajo principal, no estaban solo en los viajes, sino en todas partes”, sostiene Meir, en un comunicado. “Las cifras del estudio [de Forrester Consulting] me sorprendieron incluso a mí, ¿Cómo puede una empresa de 1.000 empleados permitirse perder unas 7.000 horas a la semana en trabajo oculto?”, se pregunta. De ahí, en definitiva, que prescinda del sustantivo ‘Travel’ [viaje, en inglés] de su nombre y que convierta a la empresa en Perk.