Sàmper anuncia una estrategia de innovación digital para impulsar la competitividad emproesarial

Catalunya da un paso más en su apuesta por la digitalización y la competitividad este martes con la puesta en marcha de una nueva estrategia de innovación digital abierta. Su objetivo no es otro que el de reforzar los vínculos entre el sector público y el privado para dar respuesta a los retos industriales, urbanos y administrativos.

El anuncio lo ha realizado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante la inauguración del estand institucional de la Generalitat en el Smart City Expo World Congress 2025 (SCEWC), que se celebra esta semana en Fira de Barcelona, del 4 al jueves 6 de noviembre. Así, la iniciativa, impulsada conjuntamente por los departamentos de Empresa y Trabajo y de Presidencia, aspira a situar a Cataluña como un referente en la colaboración tecnológica entre administración e industria.

Un portal para acelerar la innovación

Para ello, el núcleo de esta nueva estrategia será un portal digital que permitirá poner en contacto a empresas, administraciones y centros de investigación para desarrollar proyectos tecnológicos compartidos. Una plataforma que, aunque actualmente está en construcción por el centro investigación i2CAT y no estará operativa hasta principios de 2026; servirá tanto para consultar retos en curso como para proponer nuevos.

Además, recopilará modelos de innovación abierta ya resueltos, unificará criterios para medir resultados y facilitará la comparación entre iniciativas. El objetivo, según Sàmper, es “impulsar soluciones más eficientes, creativas y transformadoras” frente a los desafíos globales.

Cinco proyectos que muestran el potencial de la colaboración digital

En el marco del congreso, el Govern también ha presentado cinco demostraciones gamificadas que ejemplifican cómo el uso de tecnologías digitales avanzadas puede mejorar ámbitos clave de la vida cotidiana.

Los proyectos incluyen un sistema de atención ciudadana con traducción simultánea multilingüe, transporte de carga con drones para zonas remotas, detección inteligente de residuos voluminosos, conciertos inmersivos inclusivos para ampliar el acceso a la cultura, y una propuesta de agricultura inteligente para hacer frente al cambio climático en el Delta del Ebro.

Estos ejemplos muestran la metodología colaborativa propia de la innovación digital abierta: identificar retos reales, diseñar soluciones con la participación de todos los actores y probarlas en entornos reales antes de su implementación definitiva.

Con esta estrategia, Cataluña aspira a convertir la innovación en una herramienta de país, capaz de conectar talento, tecnología e industria para generar impacto económico y social tangible.