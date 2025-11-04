Pedro Sánchez recibe al CEO de Renault, François Provost, y reafirma el apoyo a los planes del grupo en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy un encuentro con el nuevo consejero delegado del Grupo Renault, François Provost, para abordar el apoyo del Ejecutivo al sector automovilístico y a los planes industriales de la compañía en España. A la reunión han asistido también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha, y el presidente de Renault España y director de Estrategia y Desarrollo de negocio de Grupo Renault, Josep María Recasens.

Durante la reunión, Sánchez ha puesto en valor la "firme" apuesta del Gobierno por el sector automovilístico en los últimos años, a través de instrumentos como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre las iniciativas más recientes destacan el lanzamiento el pasado mes de junio, por parte del Ministerio de Industria y Turismo, de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y conectado (VEC), dotada con 1.250 millones de euros.

Esta cuarta edición, gestionada por Sepides y específicamente diseñada para potenciar la creación de nuevos establecimientos industriales, ampliar las capacidades productivas en plantas ya existentes y reconvertir líneas de producción que fabriquen productos innovadores, se seguirá desplegando con nuevas convocatorias en los próximos meses.

España, clave

En el encuentro, han analizado también el rol de España en la apuesta por una movilidad eléctrica, conectada y sostenible y el avance hacia la soberanía tecnológica en España y Europa, así como los planes industriales del Grupo Renault. El mercado automovilístico nacional acumula catorce meses consecutivos de crecimiento, tras cerrarse octubre con un alza del 16% y casi 100.000 nuevas matriculaciones, según los últimos datos de las asociaciones Anfac, Faconauto y Ganvam.

Recientemente, el presidente de Renault en España, Josep María Recasens, ha demandado que todos los actores del sector de la automoción se pongan de acuerdo y actúen "con celeridad, de forma determinante y sin dudas", para poner en marcha un plan nacional para la industria automovilística con el fin de garantizar la competitividad de España en este ámbito. "El liderazgo de España está en juego. Cada día que pasa, cada decisión que posponemos, cada decisión que dudamos es dar la ventaja en competitividad a otros países como China o Estados Unidos", ha advertido.