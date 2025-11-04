Catalunya suma 19.000 ocupados en su mejor octubre desde 2021

Catalunya vivió su mejor octubre en términos de empleo de los últimos cuatro años, sumó 19.205 nuevos ocupados y cerró el mes rozando los 3,9 millones de trabajadores en activo. Los datos publicados este martes por los ministerios de Inclusión y Trabajo dejan notas positivas para Catalunya, en un mes en el que, no obstante, subió el paro y otros territorios crecieron más en ocupados.

Octubre es un mes en el que se culmina la transición entre el verano y la recta final del año. Mientras que la hostelería finiquita a sus últimos refuerzos, las actividades educativas recuperan a todo aquel personal que cesaron cuando empezó el calor y acabaron las clases.

Y el saldo entre la resta de unos y la suma de otros ha sido especialmente positivo. Desde 2021 que no se registraba un octubre más prolífico tanto en Catalunya como en el conjunto de España.

Ese aumento del empleo es perfectamente compatible con un repunte del desempleo, lo que da cuenta de que el mercado laboral crece y se mantienen las expectativas de muchas personas de encontrar a futuro un trabajo. En Catalunya, el aumento del paro fue simbólico, de 2.423 personas, el más bajo desde 2006, hasta ubicar el número total de desocupados en 324.495 catalanes apuntados al Sepe.

¿'Sorpasso' antes de final de año?

En términos de ocupación, lideró el mes la Comunidad de Madrid, con un incremento de 49.445 ocupados respecto a septiembre. Le siguió la Comunitat Valenciana, con 36.459 ocupados más, inmersa en su propio proceso cuando se cumple un año del desastre de la dana.

En el 'top 3' se ubicó la provincia de Barcelona, que también registró buenos números (34.854), pero que se diluyen si se agrupa con toda Catalunya (19.205) debido a las bajas en la hostelería de Girona (-8.071) y Tarragona (-2.717) y el fin de la campaña de la fruta en Lleida (-4.915).

El final de año es una época especialmente prolífica para el empleo en la capital del Estado y menos abundante en Catalunya, de la misma manera que durante la primavera las tornas van al revés. Esa perspectiva deja en el aire la incógnita de si Madrid logrará superar, por primera vez en la historia reciente, en número total de ocupados a la otra locomotora económica del país.

Con los últimos datos oficiales publicados, entre ambas comunidades autónomas hay una distancia de apenas 5.000 ocupados. Una linde relativamente fácil de superar por parte de la urbe mesetaria durante el próximo mes de noviembre o el de diciembre.