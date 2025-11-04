La Generalitat detecta decenas de trabajadores turcos 'simpapeles' en las obras de Camp Nou

En las obras del Camp Nou se está produciendo un goteo de despidos estos días. Distintas subcontratas que están llevando a cabo la remodelación del estadio del FC Barcelona han comenzado a cesar a trabajadores que han estado operando sin la documentación en regla, mayoritariamente con el permiso de residencia caducado y sin un permiso de trabajo en vigor.

Una veintena de ya ex trabajadores de una de estas compañías, Extreme Works UAB –sociedad con sede en Lituania-, se han congregado este martes a primera hora de la mañana para protestar en los accesos al coliseo blaugrana, en una manifestación auspiciada por el sindicato CCOO.

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya pudo identificar diversos empleados en situación irregular y está elaborando potenciales actas de infracción, según explican a este medio fuentes de la conselleria de Empresa i Treball.

“Llevo casi un año aquí en Barcelona trabajando en el Camp Nou y no puedo volver a ver a mi familia. Mi hija está hospitalizada y sufro por ella”, cuenta Hakan Turkmen, técnico en prevención de riesgos laborales. Este hombre, nacido en Estambul hace casi cuarenta años, empezó a faenar en el Camp Nou el día de Nochebuena de 2024, según cuenta. Aquí llegó desde Turquía, de la mano de una empresa con sede en Lituania y con un permiso de residencia de Hungría, que hoy está caducado.

Un triángulo burocrático con el que la empresa para la que trabajaba ha traído a decenas de empleados desde la otra punta de Europa para ejecutar una obra en la que están o han estado implicados miles de obreros. Este ‘modus operandi’ lo han ido practicando otras muchas sociedades para suministrar de mano de obra a Limak, la constructora turca a cargo de las operaciones.

En julio del año pasado EL PERIÓDICO ya destapó que centenares de obreros nacidos en Rumanía, pero traídos por una empresa con sede en Hungría, vivían en hoteles de Calella y fueron traídos a la obra blaugrana sin contrato. Entonces la Inspección de Treball inició pesquisas para determinar el alcance de la falta y ahora, en el caso de los obreros turcos de Extreme, también ha actuado.

La Generalitat investiga

El pasado 25 de septiembre una veintena agentes de la autoridad laboral se personaron en las obras, según confirman fuentes de la conselleria de Empresa i Treball y los inspectores pudieron determinar que allí operaban múltiples profesionales sin los debidos permisos en regla. "La Inspección está levantando actas por cada persona en situación irregular y las actuaciones no están cerradas", añaden esas mismas fuentes.

Turkem es uno de ellos y se ve ahora atrapado. Si vuelve a su país no podrá regresar a Europa y deberá renunciar a un salario de unos 2.000 euros –por trabajar más de 50 horas semanales, todos los días de la semana- que le permiten sustentar a los suyos allá en Turquía. “Cuando nos cansamos de esperar sus promesas y acudimos a un sindicato para asesorarnos, nos despidieron”, relata Razman Cetin, cesado también por la misma empresa.

“Nos ven como esclavos”, insiste, comunicándose a través del traductor del teléfono móvil. Y es que desde que llegaron a Barcelona, hace ya casi un año, apenas han hecho otra cosa que trabajar y de la veintena de obreros cesados no hay ninguno que hable castellano.

Nueva polémica entre las subcontratas

Cetin y Harkam relatan unas condiciones laborales salarialmente mejores que otros de sus compañeros de obra. Ellos son trabajadores cualificados, escasos y buscados entre las obras catalanas y que la gran constructora Limak, a través de subcontratas, ha tenido que ir a buscar fuera.

Varios trabajadores poco cualificados y que tuvieron un mayor protagonismo en la fase inicial de la obra relataron a este medio salarios de poco más de 1.000 euros por jornadas de casi 60 horas semanales y con apenas un día de descanso semanal; condiciones que, entre otros, incumplen el convenio laboral de la construcción y por las que distintas subcontratas del Camp Nou ya han sido censuradas por la Inspección.

Las denuncias de distintos trabajadores se han ido sucediendo durante los últimos meses. Un grupo de refugiados palestinos relató a este medio en julio de este año distintas irregularidades que pusieron en conocimiento de la Inspección, como despidos estando de baja, salarios por debajo de convenio y jornadas excesivas. La autoridad laboral ha ido actuando, pero las denuncias se han ido sucediendo y ahora, por primera vez, un grupo de trabajadores turcos se ha movilizado para tratar de forzar a su empresa a que los readmita.

CCOO de Catalunya, según explica su portavoz de la federación de construcción, Carlos del Barrio, ha tratado de interlocutar tanto con Limak, como responsable de la obra, como con el Barça, y tratar así de mediar, sin éxito. El FC Barcelona, en una rueda de prensa realizada el pasado 17 de julio de 2024, reconoció la existencia de malas prácticas entre las subcontratas que construían su nuevo estadio. El director de operaciones del Espai Barça, Joan Sentelles, afirmó que "no hubo mala fe" y avanzó la firma de un convenio con los sindicatos más representativos en el sector de la construcción catalán para tratar de aumentar la fiscalización de las obras. Dicho convenio, pese a anunciarse, nunca se ha llegado a materializar.