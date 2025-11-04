Amancio y Sandra Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig copan la Lista Forbes de los 100 españoles más ricos

Forbes España ha publicado la nueva edición de la lista de “Los 100 españoles más ricos”, que aglutina las principales fortunas del país. Para este análisis, no se tiene en cuenta sólo la riqueza, sino cómo gestionan su capital, y se estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez. Este año el patrimonio conjunto de las principales fortunas ha ascendido un 7% hasta situarse en los 258.870 millones de euros. Por este motivo, la “nota de corte” para estar dentro de la clasificación ha aumentado hasta los 450 millones de euros.

El empresario gallego Amancio Ortega lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año.

A pesar de todo, el empresario gallego atesora 109.900 millones de euros, y su patrimonio no baja de los 100 millones por año. De hecho, sigue siendo uno de los mayores patrimonios del mundo, junto con los fundadores de Google, Microsoft o Tesla, entre otros, situándose en el puesto #9 de la última lista publicada por Forbes USA. El segundo puesto sigue siendo para Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros.

La medalla de bronce sigue siendo para el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, con 8.000 millones de euros, lo que representa un incremento de patrimonio del 11,8% respecto a 2024. Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona, se mantiene en la cuarta posición, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%. Y en el quinto puesto se coloca Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 6.200 millones de euros, un 55% más de patrimonio que el año pasado.

Se avecina el relevo generacional

El relevo es generacional y estructural, dando paso a negocios más diversificados donde la ciencia, la tecnología y el patrimonio financiero toman protagonismo y dejando atrás las estructuras tradicionales. No obstante, el 63,9% del patrimonio total se encuentra en manos de mayores de 74 años, una riqueza que tendrá que cambiar de manos en las próximas décadas por razones biológicas obvias.

A la cabeza del ránking de los octogenarios se encuentra Amancio Ortega, 89 años. El fundador de Inditex representa por sí solo el 42,5% de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos, una concentración que no tiene parangón en ninguna otra economía desarrollada europea. Con él se encuentra Miguel Fluxà Roselló, 87 años, atesora 3.300 millones con Iberostar; Juan Abelló, de 83 años, que controla 3.000 millones desde Torreal; los hermanos March Delgado, de 80 y 85 años, acumulan más de 4.100 millones a través de Corporación Financiera Alba; e Isabel Castelo, la decana de la lista a sus 96 años, mantiene 1.300 millones en el sector asegurador. La clave de estas fortunas es temporal y sectorial y que desde hace 40 años España no ha producido una oleada de creadores de riqueza, especialmente en los sectores emergentes, como el tecnológico.

Madrid sigue siendo el territorio con más millonario

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el territorio con más fortunas en la lista de “Los 100 españoles más ricos” de Forbes, con un total de 29, una menos que el año pasado, pero con una riqueza conjunta de 46.778 millones de euros, un 13,2% más que el año pasado. Seguida muy de cerca está Catalunya, que cuenta con un total de 28 fortunas, acortando su diferencia con Madrid en 1, y de manera general, dos más que en 2024 y una riqueza conjunta de 29.723 millones de euros (+9,2%), un crecimiento motivado por la incorporación de los hermanos Rubiralta en la presente edición.