Este es el dinero que necesitas ganar para vivir en Tokio, Nueva York o Barcelona: "este es el lugar dónde tu salario puede rendir mucho más"

A día de hoy, son muchas las personas que ven como una opción cada vez más atractiva trasladarse a grandes núcleos urbanos. La causa de ello suele ser la búsqueda de mejores infraestructuras de transporte, comodidades o un estilo de vida concreto. Sin embargo, también son algunos los que deciden mudarse a estas ciudades sin pensar en cómo mantener cierto estilo de vida.

Por ello, el creador de contenido @marc.inmobiliario nos explica cuáles son las ciudades que mayor y menor gasto anual suponen para nuestro bolsillo. Según Marc, lo ideal sería mantener un nivel estable de ingresos anuales, en el caso de querer residir en algunas de estas grandes ciudades:

El Cairo → 12.000 euros al año

→ 12.000 euros al año Buenos Aires → 15.000 euros al año

→ 15.000 euros al año Bangkok → 25.000 euros al año

→ 25.000 euros al año Barcelona → 40.000 euros al año

→ 40.000 euros al año Tokio → 60.000 euros al año

→ 60.000 euros al año Nueva York → 110.000 euros al año

→ 110.000 euros al año Zúrich → 120.000 euros al año

Según afirma el asesor inmobiliario, las ciudades más baratas para residir serían El Cairo y Buenos Aires, en las que un sueldo promedio de España sería suficiente para mantener un estilo de vida cómodo. Por otro lado, los lugares más caros para vivir serían Nueva York y Zúrich, donde las cifras prácticamente multiplican por diez a las anteriores.

Las ciudades españolas y su accesibilidad a la vivienda

La plataforma Raisin ha llevado a cabo un estudio, donde se habrían tenido en cuenta variables como los ingresos medios por persona en las principales ciudades españolas, el precio de la vivienda, los costes de compraventa y el gasto medio anual, así como una estimación del esfuerzo de ahorro necesario.

Según sus aproximaciones, las ciudades más asequibles para comprar una vivienda y residir en España serían Mérida, Murcia, Tarragona, Logroño y Toledo. Al contrario, las más costosas para ello serían San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Palma de Mallorca y Málaga.

En el caso de las ciudades más baratas, los gastos anuales estimados serían de aproximadamente 13.120 euros. Al vivir en estas ciudades, los ingresos restantes ahorrados oscilarían entre los 300 y 540 euros al mes. En estos casos, con 9 o 10 años de ahorros, una persona podría costearse la entrada de una vivienda.

Ahora bien, si nos trasladamos a los casos de ciudades más caras, los gastos anuales en estas ciudades se mantienen en los 13.120 euros. Sin embargo, en cuanto a ingresos restantes ahorrados, estos se sitúan entre los 230 y 555 euros mensuales. Además, la cosa cambia drásticamente cuando hablamos de tiempo de ahorro para pagar la entrada de una vivienda, ya que aquí las cifras se sitúan entre los 22 y 34 años.

Los precios de alquiler y compra en España

Siguiendo la línea anterior, otro elemento determinante para la obtención de la vivienda suele ser el precio del alquiler mensual, o también el precio de compra. En este caso, se han calculado ambos valores por cada 100 metros cuadrados.

De esta forma, los alquileres mensuales más baratos rondarían entre los 680 y 1.140 euros, mientras que los más caros se acercan a los 1.220, e incluso 1.830 euros. Y en el caso de los precios de compra estos oscilan entre los 109.000 y 212.000 euros, y al contrario, los más caros cuentan cifras de 274.000 hasta los 623.000 euros.

Teniendo en cuenta estos datos, si algo queda claro es que, frente a las subidas de la vivienda en las grandes ciudades, muchas personas deciden trasladarse a pequeñas y medianas ciudades. El objetivo de esta acción es obtener mayor calidad de vida a cambio de unos precios menores, y alejados de unos centros urbanos cada vez más masificados.