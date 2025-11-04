Catalunya habilita créditos a interés cero para los granjeros afectados por la dermatosis nodular

Los de momento 18 propietarios de explotaciones ganaderas afectadas por el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que ha obligado a sacrificar a unas 2.800 cabezas de ganado vacuno, podrán acceder a créditos sin intereses del Institut Català de Finances (ICF) mientras se gestionan las ayudas públicas, según ha anunciado este martes la directora general de Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Rosa Altisent, que ha detallado que la conselleria asumirá los intereses de estos créditos, que serán voluntarios, y que servirán para que los damnificados no tengan que esperar los 90 días después del sacrificio que hay de plazo para cobrar las indemnizaciones.

La previsión, ha señalado Altisent, es que estos créditos estén disponibles a partir de finales de esta semana o principios de la próxima semana. Mientras tanto, técnicos de Agricultura se han puesto ya en contacto con los afectados, "para explicarles, de manera individualizada, qué tipo de crédito es el más conveniente", ha indicado la coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que valora favorablemente la propuesta del Govern. El objetivo de estos préstamos "es cubrir las necesidades inmediatas de liquidez de los ganaderos afectados, mientras se resuelven y hacen efectivas las indemnizaciones por los daños derivados del sacrificio obligatorio de animales, la destrucción de materiales contaminados o la pérdida de capacidad productiva por enfermedades epizoóticas", según recoge la orden aprobada este martes en el Consell Executiu.

La directora general ha explicado que paralelamente se trasladará al Ministerio de Agricultura la propuesta de baremos para las indemnizaciones, "que se han trabajado junto al sector", ha subrayado. La Generalitat "está trabajando con urgencia en la definición de los criterios aplicables a las indemnizaciones por el sacrificio de animales y la destrucción de medios de producción", se insiste en la orden. "Sin embargo, el establecimiento de estos criterios, así como la tramitación y el pago de las indemnizaciones, requiere un complejo procedimiento administrativo", agrega. "Estamos de acuerdo en que se adopten medidas de urgencia, pero consideramos que lo que hay que hacer es aprobar de manera inmediata la compensación por el sacrificio y crear una ayuda específica para cubrir el lucro cesante durante el periodo improductivo", ha exigido Serrat.

El avance de la enfermedad

El último foco activo de la enfermedad se detectó el pasado 24 de octubre y, según ha recordado la directora general, "son necesarios 45 días desde la limpieza del último foco detectado para poder declarar una zona como libre de la enfermedad". Actualmente, la vacunación en la zona de restricción alrededor de los focos activos es ya del 79% de los animales. El pasado viernes se inició asimismo la vacunación en la zona periférica o 'zona 1', que incluye a 22 comarcas catalanas y tres aragonesas, a pesar de que no se ha detectado la enfermedad. En concreto, se ha iniciado la vacunación en los municipios con "cierta sensibilidad", como la zona alrededor de la planta de tratamiento de cadáveres de Térmens (Noguera), aunque se está haciendo de forma simultánea en todas las comarcas.

Los ganaderos están pendientes también de que la Generalitat publique, previsiblemente "en breve", las restricciones para esta zona fuera de los radios de los focos. De momento, los animales vacunados dentro de esta zona se pueden mover con inspecciones clínicas. Si el traslado es fuera de la zona de vacunación, las reses deberán estar inmunizadas al menos 28 días antes del movimiento e inspección clínica. En caso de destinarse a la exportación, el plazo deberá ser de 60 días.