Todos los catalanes que aparecen en la lista Forbes: lidera el ránking la empresaria barcelonesa Sol Daurella
Catalunya es la segunda comunidad con más presencia en esta clasificación, con 28 fortunas registradas
Amancio y Sandra Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig copan la Lista Forbes de los 100 españoles más ricos
Forbes ha dado a conocer este martes su esperada lista de 'Los 100 españoles más ricos'. Un ránking que lidera el fundador de Inditex, Amancio Ortega, pero que también incluye a Juan Roig, Rafael del Pino o Juan Carlos Escotet y en el que también aparecen muchos nombres catalanes.
Madrid vuelve a ser la comunidad con más personas en la lista Forbes, pero Catalunya se sitúa muy cerca, con un total de 28 fortunas. La persona más rica de Catalunya este año vuelve a ser la empresaria Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners en España, que ocupa la 12ª posición. Es una de las mujeres con más poder en el sector empresarial europeo, con una fortuna de casi 3 millones de euros.
Además de Daurella, aparecen Manuel Puig, Carmen Thyssen o los hermanos Rubiralta, un apellido que es novedad y que ha aterrizado con fuerza en la Lista Forbes. Propietarios de Werfen, han logrado convertirse en líderes mundiales en diagnóstico clínico. Catalunya ha evidenciado su diversidad con este ránking, en el que aparece el sector alimentario, de moda, de consumo o incluso el arte, como demuestra Thyssen.
- Sol Daurella Comadran (12º): 2.900 millones de euros
- Alberto Palatchi Ribera (14º): 2.000 millones de euros
- Manuel Puig Rocha (21): 1.800 millones de euros
- Manuel Lao Hernández (23): 1.700 millones de euros
- Josep Maria Serra Farré(25): 1.600 millones de euros
- Carmen Daurella Aguilera (26): 1.600 millones de euros
- José Llorens Torra (34): 1.400 millones de euros
- Miguel Tomás Arrufat Pujol (36): 1.300 millones de euros
- Carmen Thyssen (38): 1.300 millones de euros
- Jordi Rubiralta Giralt (43): 1.200 millones de euros
- Antonio Gallardo Gallart (45): 1.100 millones de euros
- José Luis Rubiralta Giralt (48): 1.100 millones de euros
- Marc Rubiralta Giralt (49): 1.100 millones de euros
- Xavier Rubiralta (50): 1.100 millones de euros
- Jorge Gallardo Gallart (51): 1.000 millones de euros
- Albert Esteve y familia (54): 900 millones de euros
- Josefa y Assumpta Serra Farré (60): 810 millones de euros
- Ricardo Portabella Peralta (61): 800 millones de euros
- Paloma García Peña (68): 710 millones de euros
- Joaquín Molins López-Rodó y familia (77): 650 millones de euros
- José Elías Navarro (79): 650 millones de euros
- Hermanos Carulla Font (82): 620 millones de euros
- Juan Molins Amat (83): 610 millones de euros
- Alfonso Líbano Daurella (84): 600 millones de euros
- Javier Suqué Mateu y familia (85): 600 millones de euros
- Enric y Núria Grífols Roura (88): 510 millones de euros
- Joan Font Fabregó (93): 500 millones de euros
- Carmen Godia Bull (99): 450 millones de euros
