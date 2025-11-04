Todos los catalanes que aparecen en la lista Forbes: lidera el ránking la empresaria barcelonesa Sol Daurella

Forbes ha dado a conocer este martes su esperada lista de 'Los 100 españoles más ricos'. Un ránking que lidera el fundador de Inditex, Amancio Ortega, pero que también incluye a Juan Roig, Rafael del Pino o Juan Carlos Escotet y en el que también aparecen muchos nombres catalanes.

Madrid vuelve a ser la comunidad con más personas en la lista Forbes, pero Catalunya se sitúa muy cerca, con un total de 28 fortunas. La persona más rica de Catalunya este año vuelve a ser la empresaria Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners en España, que ocupa la 12ª posición. Es una de las mujeres con más poder en el sector empresarial europeo, con una fortuna de casi 3 millones de euros.

Además de Daurella, aparecen Manuel Puig, Carmen Thyssen o los hermanos Rubiralta, un apellido que es novedad y que ha aterrizado con fuerza en la Lista Forbes. Propietarios de Werfen, han logrado convertirse en líderes mundiales en diagnóstico clínico. Catalunya ha evidenciado su diversidad con este ránking, en el que aparece el sector alimentario, de moda, de consumo o incluso el arte, como demuestra Thyssen.

Todos los catalanes que aparecen en la Lista Forbes