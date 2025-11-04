Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario laboral

El BOE lo confirma: todos los días festivos en Catalunya para 2026

El año que viene hay posibilidad de hacer 4 puentes de hasta 4 días y 7 fines de semana largos

¿Cuántos puentes podré hacer en 2026 si vivo en Catalunya?

¿Qué pasa cuándo un festivo cae en sábado? ¿Y en domingo?

Calendario 2025.

Calendario 2025. / Archivo

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
2025 se acerca a su recta final y, con apenas un par de meses por delante para despedir el año, muchos catalanes ya tienen la mirada puesta en los días festivos de 2026

Planificar escapadas con antelación se ha convertido en un hábito cada vez más común, sobre todo para quienes buscan asegurarse buenos precios, destinos menos masificados y tiempo para organizarlo todo con calma.

A ello se suma la planificación laboral: los trabajadores deberán decidir en qué momentos tomar sus vacaciones, y son muchos los que optan por hacerlo coincidir con puentes y festivos para exprimir al máximo sus días libres

16 festivos

Otros, en cambio, prefieren reservarlos estratégicamente para viajar fuera de temporada, evitar aglomeraciones y disfrutar de una experiencia más tranquila

Sea cual sea la estrategia, el BOE ya ha publicado el calendario laboral de 2026 para las comunidades autónomas: en total habrá 16 festivos en Catalunya, de los cuales diez serán estatales, cuatro catalanes y otros dos exclusivamente locales.

Y es que el año que viene se podrán hacer hasta cuatro puentes y siete fines de semana largos para disfrutar de un merecido descanso.

La lista definitiva

Este es el listado oficial de los festivos en Barcelona:

  • 1 de enero, jueves: Fin de año - Estatal.
  • 6 de enero, martes: Reyes - Estatal.
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo - Estatal.
  • 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua - Catalunya.
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajador - Estatal.
  • 25 de mayo, lunes: Segunda Pascua - Barcelona.
  • 24 de junio, miércoles: Sant Joan - Catalunya.
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen - Estatal.
  • 11 de septiembre, viernes: Diada de Catalunya- Catalunya.
  • 24 de septiembre, jueves: La Mercè - Barcelona.
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad - Estatal.
  • 1 de noviembre, domingo: Todos los santos - Estatal.
  • 6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución - Estatal.
  • 8 de diciembre, martes: Día de la Inmaculada Concepción- Estatal.
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad - Estatal.
  • 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve - Catalunya.

Festivos de 2025

No obstante, aún quedan algunos festivos en Catalunya antes de que acabe este año. El siguiente es el 1 de noviembre, jornada en que se celebra el Día de todos Los Santos, pero al caer en sábado es un festivo que muchos trabajadores pierden.

Es más, el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), también cae en sábado y no es un festivo recuperable.

Cuatro días de descanso

Para encontrar el próximo festivo nacional que se celebre en día laborable hay que esperar al lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. 

Además, al caer en el primer día de la semana, se puede aprovechar para organizar una última escapada y así disfrutar del puente.

Tras el 8 de diciembre, en Catalunya aún quedarán dos días libres más: el día de Navidad el 25 de diciembre, que este año cae en jueves, y Sant Esteve al día siguiente, por lo que serán cuatro días seguidos de descanso, teniendo en cuenta el fin de semana.

TEMAS

