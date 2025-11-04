La brecha salarial se dispara en los sectores de ventas y marketing en España, superando el 26%

La desigualdad salarial de género sigue siendo una realidad palpable en el mercado laboral español, aunque su intensidad varía drásticamente por sector. Según la segunda edición del "State of Global Compensation Report 2025", elaborado por las plataformas Deel y Carta, la brecha salarial en España oscila entre un 18% y un 26% menos para las mujeres en comparación con sus compañeros hombres, dependiendo de la categoría profesional.

El informe, que se centra en categorías laborales clave como tecnología y datos, producto y diseño, y ventas y marketing, revela un panorama preocupante, especialmente en las áreas comerciales.

Brechas récord en ventas y marketing

El sector donde la desigualdad de género se agrava notablemente es el de ventas y marketing. Las profesionales españolas perciben una media de 59.000 dólares (unos 51.000 euros) anuales, mientras que los hombres alcanzan los 80.000 dólares (cerca de 69.200 euros).

Esta diferencia se traduce en una brecha del 26%, una cifra más del triple que la media mundial (8%). Esta tasa sitúa a España junto a Francia (27%) como uno de los países con mayor desigualdad de género en este ámbito.

La situación es mejor en roles como la ingeniería y los datos, donde la brecha es más reducida. En este segmento, las mujeres ganan 82.000 dólares (71.000 euros), un 18% menos que los hombres (100.000 dólares o 86.500 euros).

Este porcentaje se sitúa 12 puntos por debajo de la media global del 30% y es similar al de países como Países Bajos y Estados Unidos. No obstante, en los puestos de producto y diseño, la brecha vuelve a aumentar hasta el 19%, superando la media global del 13%.

Estabilidad laboral y freno salarial

Más allá de la desigualdad de género, el informe destaca que España mantiene una posición competitiva en compensación a nivel global, aunque experimenta una desaceleración en el crecimiento salarial tras el fuerte impulso del año anterior.

Esta tendencia apunta a una fase de estabilización. España se mantiene en la mitad alta del ranking mundial, ofreciendo niveles retributivos atractivos frente a mercados emergentes. Los profesionales de ingeniería y datos siguen siendo los mejor remunerados, con una media de 87.000 dólares anuales (75.200 euros), seguidos por producto y diseño (77.000 dólares) y ventas y marketing (59.000 dólares).

Un punto fuerte de España es su alta estabilidad contractual, con entre el 73% y el 78% de los profesionales analizados con contrato fijo (FTE). Esta estabilidad es fundamental para atraer inversión y talento internacional.

Desigualdad marcada por sectores

Los datos del estudio de Deel y Carta sobre la brecha salarial por sector contrastan con las cifras generales que manejan las instituciones. Por ejemplo, la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE situaba la brecha salarial general en España en un 15,7% en 2023, donde el salario medio anual era de 28.049,94 euros. Otras fuentes, como la Encuesta de Estructura Salarial de 2021, la situaban en el 18,36%. Estos datos demuestran que, al focalizar por sectores, la desigualdad puede ser mucho más marcada, especialmente en áreas de crecimiento como ventas y marketing.

La presión para reducir estas diferencias aumenta con la inminente llegada de la normativa europea. La Directiva de Transparencia Salarial de la UE entrará en vigor el 7 de junio de 2026. Tal como explica Tirso Pérez Socías, ejecutivo de cuentas de Deel: "los datos son la base para que empresas y profesionales puedan prepararse, entender sus brechas y actuar con responsabilidad". Esta directiva obligará a las empresas, entre otras cosas, a informar sobre la horquilla salarial en las ofertas de empleo y a reportar las brechas salariales por género.

En este contexto, la transparencia y la especialización se configuran como las claves para el futuro laboral. El objetivo es que España consolide su posición como un mercado laboral equilibrado y atractivo, pero con una prioridad clara en la equidad retributiva.