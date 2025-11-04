Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuenta atrás el Black Friday en Inditex: Las fechas de Zara, Pull & Bear y otros comercios como Mango y el Corte Inglés

Amazon y Sephora adelantan sus descuentos y estarán disponibles durante más de una semana

Tensión en el sector de la paquetería ante un 'Black Friday' de récord: "Será una locura, el trabajo se multiplica por dos"

Consumo sanciona a siete empresas de comercio 'online' por falsas rebajas durante el Black Friday

Cristina Sebastián

Barcelona
Se acerca el mes de noviembre y tanto consumidores como grandes comercios esperan con ansias la llegada del Black Friday. Como cada año, el último viernes de noviembre grandes descuentos serán los protagonistas de los centros comerciales y las tiendas online.

Black Friday 2025

Este año el Black Friday se celebra el día 28 pero, como es habitual, muchas empresas adelantan y alargan sus ofertas hasta el Cyber Monday.

Pero, ¿cuáles son esas empresas? Un 'tiktoker' ha publicado un vídeo donde indica las fechas en las que cada marca comenzará su campaña del Black Friday.

Inditex

Raúl anuncia, por ejemplo, que Inditex, la empresa de Amancio Ortega, adelantará los descuentos, y el jueves 27 ya se podrán comprar online más baratos los artículos de marcas como Bershka, Zara, Stradivarius y Pull&Bear.

Desde las 19.00 horas (hora peninsular española), comenzarán las ofertas en la aplicación móvil de todas ellas menos de Zara, que comenzará a las 20.00 horas.

A través de la página web, se retrasa una hora: empiezan a las 20 horas y en la web de Zara, a las 21 horas. Así, Inditex da prioridad a los usuarios que tengan la aplicación descargada. 

Para disfrutar de las rebajas en las tiendas físicas, los consumidores tendrán que esperar al viernes 28.

@raulgb_02 ⚠️Última Hora⚠️: Se adelanta el Black Friday en España 🛍️ #zara #blackfriday #rebajas ♬ original sound - NintendoNostalgia

Otros comercios

Según informa el 'tiktoker', los siguientes comercios también han anunciado sus campañas de Black Friday.

  • PC Componentes: comienza sus rebajas el próximo 2 de noviembre a las 18.00 y anuncia descuentos de hasta el 60%.
  • Media Markt: cesde el 3 de noviembre y hasta final de mes.
  • Amazon: comenzarán grandes liquidaciones a partir del 20 de noviembre.
  • Mango: en su página web, los descuentos estarán disponibles el jueves 27 de noviembre y en la tienda física el viernes 28.
  • Sephora: anuncia rebajas de hasta el 70% a partir del 21 de noviembre.
  • El Corte Inglés: comenzará la campaña el día 28 y la alargará hasta el 30.

