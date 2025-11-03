Vueling recupera la ruta a esta ciudad española desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona

La compañía Vueling ha inaugurado este martes la recuperación de su ruta directa entre Barcelona y Valladolid, con un primer vuelo que ha despegado del aeropuerto barcelonés a las 12:41 horas y que ha aterrizado en el aeropuerto de Villanubla a las 14:05, recuperando la conexión entre ambas ciudades.

La conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, los jueves y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026.

En un comunicado, la compañía ha explicado que, con esa ruta, Vueling refuerza la conectividad doméstica desde ambas ciudades, facilitando los desplazamientos tanto para viajeros de ocio como negocios entre Castilla y León y Catalunya.

El Prat, su base principal

Vueling es una compañía líder en su base principal en Barcelona-El Prat, y en otros mercados relevantes en España como Bilbao. También lidera la conexión entre la Península y las islas Baleares y Canarias.

La compañía cuenta con una red de alrededor de 250 rutas al año que conectan 30 países y tiene más de 5.000 empleados. En 2024, ha operado más de 223.000 vuelos y trasladado a 38 millones de pasajeros.

Nueva conexión

La aerolínea ha inaugurado también una nueva ruta directa entre Alicante y Santander, que tendrá dos frecuencias semanales.

El primer vuelo ha despegado desde el aeropuerto de Elche a las 17.58 horas y ha aterrizado en el Seve Ballesteros a las 19.18 horas, ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026.

El lanzamiento de esta ruta se enmarca en el refuerzo de la operativa de Vueling en la base alicantina, donde la compañía ha incorporado un avión adicional este invierno, elevando a cinco la flota.