¿Cuánto gana un agente inmobiliario por vender un piso? Marc, experto en el sector, termina con las dudas: "Desde 6.000 euros por un piso..."

Puede que al menos una vez en nuestra vida nos hayamos hecho esta pregunta: ¿Cuánto cobra un agente inmobiliario al vender una vivienda? O, en este caso, un piso. Es por ello que el agente inmobiliario y creador de contenido, Marc Guirado, nos cuenta cuánto puede llegar a cobrar de estas comisiones inmobiliarias.

Antes de nada, debemos entender la comisión inmobiliaria como la suma de dinero que los agentes reciben tras encargarse de la venta o alquiler de un piso. Esta cantidad de dinero está sujeta a diversas variaciones, según el valor de venta y de los servicios que se ofrecen, así como de las políticas de la empresa inmobiliaria o del propio agente.

A cuánto equivale la comisión inmobiliaria

Algunos portales oficiales, como Idealista o Bcn Advisors, nos hablan de unos valores de comisión inmobiliaria por venta que oscilan entre el 3% y el 7%. De este modo, el valor establecido por las agencias tradicionales suele ser del 5%. Incluso, en el caso de las viviendas de lujo, dicha comisión puede elevarse hasta el 10%.

Sin embargo, en última instancia, la cifra final será la estipulada en el contrato entre agente inmobiliario y cliente, sumándose a este importe el impuesto general del 21% de IVA. Por ello, según establece Marc en su vídeo, algunos valores de comisión que cobraría como agente inmobiliario tras la venta de un piso, serían:

6.000 euros de comisión tras la venta de un piso de 100.000 euros

de comisión tras la venta de un piso de 100.000 euros 12.000 euros recibidos por una vivienda de 300.000 euros

recibidos por una vivienda de 300.000 euros 25.000 euros de comisión después de vender un piso de 6000.000 euros

de comisión después de vender un piso de 6000.000 euros 50.000 euros por un inmueble valorado en 1.000.000 euros

Principales regulaciones en materia de comisiones

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, a nivel práctico, no existe ninguna regulación establecida con respecto a las comisiones inmobiliarias. De hecho, lo más parecido a ello sería el apartado 1 del artículo 20 perteneciente a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta sección se habría visto modificada tras lo estipulado en la Ley de Vivienda de 2023.

En este apartado se abre la posibilidad de un pacto entre ambas partes en lo referente a los gastos del arrendatario: "Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario"

Además, el arrendador se vería afectado por la regulación vigente, estableciéndose que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

Asimismo, la legislación española se encargaría de dividir las responsabilidades fiscales entre ambas partes implicadas en el contrato de vivienda, intentando evitar una sobrecarga de gastos y tasas inmobiliarias por la compra de la vivienda.