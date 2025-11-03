El informe de la OCU que confirma que el precio de los huevos se ha disparado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de una nueva subida de precio de los huevos. Este no es el primer incremento que padecen este año; en el primer trimestre del año también subieron de precio.

Los datos del Observatorio de Precios de Supermercados de la OCU indican que el precio medio de la docena de huevos ha subido un euro en este mes de octubre. Esto representa un incremento del 50% respecto al precio que tenían en el primer trimestre del año.

Una subida desigual

El aumento en el precio ha sido desigual en función de la tipología de huevo. Los consumidores con menos recursos son los que más van a notar esta subida, ya que los huevos más baratos, los de jaula o de suelo, son los que han sufrido una mayor subida.

La docena de huevos M han pasado de 2,14 € en febrero a 3,14 € en octubre. En el caso de los huevos L, el aumento ha sido de 2,33 € a 3,25 €.

Causas del incremento

La OCU atribuye esta subida de precio principalmente a los brotes de gripe aviar, que han obligado a sacrificar casi un millón de aves, y advierten de que, si no se toman medidas, podrían producirse nuevas subidas.

La organización de consumidores también informa de que, aunque los precios en origen parecen haberse estabilizado en los últimos días, han llegado a alcanzar máximos históricos y han contribuido a que suban los precios.

Otras causas relacionadas con esta segunda subida son los cambios en la oferta de los supermercados y la resistencia de los intermediarios a reducir márgenes de sus ganancias, incluso cuando los precios en origen bajan.

Desde la OCU manifiestan que “los huevos son un alimento esencial en la dieta de muchas familias” y exigen al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) transparencia en la fijación de precios y medidas de protección para los consumidores más vulnerables.