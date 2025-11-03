El Govern publicará esta semana la convocatoria de los nuevos inspectores de vivienda

Esta semana se publicará la convocatoria de los nuevos inspectores de la Agència Catalana de l’Habitatge. Estos profesionales, alrededor de un centenar, tendrán como misión garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y asegurar que “las reglas del juego sean iguales para todos”. Así lo reveló el viernes la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en la clausura del Observatorio Social de la Vivienda de Prensa Ibérica-Banco Santander en un discurso en el que relacionó las medidas impulsadas por el Govern en el último año para afrontar la crisis de la vivienda.

Celebrado en la sede barcelonesa de beBartlett con la colaboración de Althena, el evento reunió a alcaldes, concejales, diputados, expertos y representantes sociales y económicos para debatir sobre el acceso a la vivienda en Catalunya. Paneque subrayó que este refuerzo del cuerpo de inspección forma parte del acuerdo alcanzado entre el Govern y los Comuns, que pretende “asegurar la aplicación real” de las medidas de control de precios y de protección del derecho a la vivienda.

La consellera ha recordado que “sin vivienda no hay proyecto de vida posible” y que el acceso a un hogar asequible se ha convertido en “la principal expresión de la desigualdad en Catalunya”. Nueve de cada diez ciudadanos consideran casi imposible encontrar una vivienda a un precio razonable, una situación que “atraviesa generaciones, clases sociales y territorios” y que afecta de manera particular a los jóvenes.

Paneque reivindicó que, por primera vez desde 2007, Catalunya dispone de un Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, una herramienta clave pendiente desde hace 17 años que permite planificar con rigor qué tipo de viviendas necesita el país y dónde deben construirse. “Habíamos aprendido la lección: el parque público debe ser permanente”, destacó.

En este sentido, el Plan 50.000 fija el objetivo de levantar ese volumen de viviendas asequibles y protegidas (de forma permanente) hasta 2030, con una inversión de 4.400 millones de euros, una de las primeras medidas que anunció Salvador Illa al convertirse en president. Según Paneque, el plan “ya está en marcha” y permitirá que “en pocos meses la mitad de las viviendas previstas estén en proceso de construcción”. La consellera puso como ejemplo el programa de reserva pública de solares, que ha superado las expectativas: 670 parcelas de toda Catalunya han sido cedidas por ayuntamientos y propietarios privados, lo que supone un potencial de 22.000 viviendas, de las cuales 14.000 ya tienen promotor y 2.500 saldrán a concurso el próximo año.

Un 10% de estos nuevos hogares se destinará a personas en situación de alta vulnerabilidad, en cumplimiento del principio de “solidaridad urbana” que recoge la ley de vivienda. Además, Paneque ha recordado que muchos de estos proyectos cuentan con financiación de los fondos europeos, que deberán ejecutarse antes de junio de 2026.

Paneque se refirió también al protocolo firmado recientemente con la antigua Sareb (ahora SEPES), que pondrá a disposición de la Generalitat 13.000 viviendas y más de 300 solares donde podrán levantarse otras 10.000 unidades nuevas. Paralelamente, el Govern ha reforzado las adquisiciones por tanteo y retracto, con más de 2.000 pisos comprados o en proceso de compra, y ha ampliado las ayudas al alquiler, que este año han llegado a 60.000 familias por un importe total de 186 millones de euros.

“Espero que algún día no sea necesario mantener estas ayudas, pero hoy siguen siendo imprescindibles”, confesó Paneque, quien también puso en valor el Fons d’Emancipació Juvenil, destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años. Este programa ofrece préstamos sin intereses para cubrir hasta el 20% del precio de compra, que se devuelven una vez pagada la hipoteca. Hasta la fecha, se han presentado más de 8.000 solicitudes, 1.832 cumplen los requisitos y 831 préstamos ya se han aprobado, lo que está permitiendo que muchos jóvenes adquieran su primera vivienda, celebró.

Paneque vinculó esta estrategia con el plan de activación de suelo para 210.000 viviendas, presentado por Salvador Illa durante el último debate de política general del Parlament. Esta iniciativa identifica 57 sectores en toda Catalunya donde podrá edificarse, algunos pendientes de planeamiento y otros listos para entrar en producción.

La consellera recordó que el objetivo del Govern es situar a Catalunya entre el 9% y el 15% de vivienda protegida en los próximos años, actuando tanto a corto como a medio plazo. El Govern, remarcó la máxima responsable en la materia del Ejecutivo catalán, “es consciente de que actuar en vivienda exige esfuerzos enormes y constancia”, pero Paneque se mostró convencida de que “solo con políticas estructurales, recursos suficientes e inspección efectiva podremos garantizar que el derecho a la vivienda sea, de verdad, un proyecto común de país”.