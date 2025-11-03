Cronoshare desvela los oficios con los salarios más altos en 2025: electricistas, fontaneros y carpinteros lideran el ranking

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector de la construcción en España es la falta de mano de obra cualificada. A pesar de que cada vez surgen más iniciativas relacionadas con la formación profesional, la incorporación de nuevos profesionales en ámbitos como la albañilería, la electricidad o la fontanería sigue bajo mínimos. Y la situación es todavía más grave si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población activa en estos sectores, ya que muchos trabajadores experimentados se están acercando a la edad de jubilación.

Todos estos factores están impactando en el mercado laboral y, como resultado, los salarios están experimentando un incremento significativo. Es cierto que los salarios de los Directores de Obra, Directores de Construcción y Jefes de Obra siguen siendo más elevados en este sector, pero otros perfiles que no requieren carrera universitaria (como albañiles, fontaneros o carpinteros) están viendo subir su salario mensual debido a la gran demanda y poca oferta de servicios.

Desde la plataforma Cronoshare llevan un tiempo detectando esta tendencia al alza. Cronoshare es un marketplace que pone en contacto a clientes con profesionales especializados. A pesar de que colaboran con profesionales de todos los sectores, tienen experiencia en el ámbito de la construcción y las reformas. Según los datos de los que disponen, los oficios vinculados a estos sectores están entre los más rentables para autónomos y jóvenes cualificados.

También según el economista Gonzalo Bernardos, el sector de la construcción va a ser clave en la generación de nuevos puestos de trabajo bien remunerados, ya que la falta de personal cualificado tendrá como consecuencia una revalorización de los oficios tradicionales, devolviendo el atractivo a oficios que, durante mucho tiempo, han estado infravalorados.

Oficios mejor pagados en España en 2025

Poniendo el foco en los oficios tradicionales, las profesiones mejor pagadas son las de electricista y fontanero, sobre en el caso de los profesionales autónomos. En concreto, se estima que el salario de estos profesionales suele oscilar entre 2.500 y 3.500 euros al mes (en el caso de los electricistas) y entre 2.000 y 3.500 euros mensuales en el caso de los fontaneros.

También están muy demandados los servicios de carpintería y de albañilería. Ciñéndonos a los datos, un albañil autónomo podría ganar entre 1.500 y 2.500 euros al mes, mientras que un carpintero podría obtener unas retribuciones mensuales de entre 2.100 y 2.900 euros. La pintura de viviendas es otro oficio clásico que mantiene una demanda bastante elevada de manera constante. El salario mensual medio de los pintores autónomos está actualmente entre 1.700 y 2.300 euros.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que las cifras señaladas se ven influenciadas en muchos casos por aspectos como la experiencia y la zona geográfica, ya que el volumen de trabajo y la demanda de servicios varía dependiendo de la ubicación.

Motivos detrás del incremento de los salarios en oficios tradicionales

El principal motivo es la falta de mano de obra cualificada, aunque no es el único aspecto que ha disparado el coste de estos servicios.

En estos últimos años parece haberse asentado en España una preferencia generalizada hacia la compra de viviendas de segunda mano para reformar, frente a la obra nueva. Esta tendencia ha influido a su vez en el incremento de la demanda de servicios relacionados con la reforma y la rehabilitación de inmuebles.

Además, hay que tener en cuenta que profesiones como la fontanería o la electricidad incluyen servicios especializados y urgencias, que suelen tener un coste más elevado. El precio de la mano de obra de los fontaneros suele moverse entre 30 y 40 euros por hora, mientras que la mano de obra de los electricistas puede llegar a entre 35 y 50 euros por hora. En ambos casos, las tarifas para servicios urgentes podrían superar los 100 euros por hora.

Oportunidades de empleo para jóvenes y autónomos

Cada vez más jóvenes ven en los oficios tradicionales una salida laboral rentable. En concreto, sectores como la fontanería y la electricidad ofrecen grandes oportunidades laborales, ya que la demanda de servicios es muy elevada actualmente, y hace falta mano de obra especializada. Lo mismo ocurre con profesiones como la albañilería, la carpintería o la pintura, que constituyen buenas oportunidades para labrarse una nueva carrera profesional.

De la misma forma, apostar por estos sectores puede ser una buena opción para los emprendedores que quieren montar su propio negocio. Además, plataformas como Cronoshare facilitan los primeros pasos: los profesionales pueden registrarse de forma gratuita para empezar a recibir solicitudes de clientes potenciales. Para acceder a los datos de los clientes deben adquirir y utilizar los cronos (la moneda virtual de la plataforma), pero pueden controlar en todo momento la inversión realizada. Y, una vez asentado su modelo de negocio, pueden seguir utilizando la plataforma como medio habitual de captación de clientes.

¿Cuáles son las profesiones mejor pagadas en España?

Fuera de los oficios tradicionales, el auge de la tecnología parece estar detrás de algunas de las profesiones mejor pagadas en España a nivel general. Aunque el ranking está encabezado por profesionales de la medicina o relacionados con el ámbito legal o financiero, hay otras profesiones vinculadas con la tecnología que han empezado a destacar también por su salario medio.

Por ejemplo, los especialistas en ciberseguridad pueden llegar a cobrar hasta 70.000 euros al año. Otras profesiones que suelen tener sueldos por encima de 50.000 euros anuales son la de ingeniero de software (pudiendo alcanzar cifras de hasta 95.000 euros al año para perfiles experimentados) y la de arquitecto de sistemas (en la que un experto podría llegar a cobrar más de 77.000 euros anuales).

En general, cada vez parece haber una mayor vinculación entre el empleo y la tecnología, independientemente del sector. Sin ir más lejos, Cronoshare conecta a miles de usuarios cada mes con fontaneros, carpinteros, electricistas y otros profesionales de confianza, demostrando que, además de escoger bien el oficio en el que se quiere emprender, es imprescindible hacer uso de herramientas digitales para consolidar cualquier negocio.