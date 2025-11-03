Bitpanda reestructura su liderazgo y el cofundador Eric Demuth asume la presidencia ejecutiva para trazar la expansión global

Bitpanda, una de las plataformas de inversión digital más confiables y reguladas de Europa, ha anunciado un movimiento estratégico en su cúpula directiva diseñado para catapultar su próxima fase de crecimiento y expansión global. La compañía, con casi 7 millones de usuarios y una oferta de más de 3.200 activos digitales, ha nombrado a su cofundador, Eric Demuth, como presidente ejecutivo y presidente del Consejo (Executive Chairman) de Bitpanda Group AG.

Demuth, centrado en la visión a largo plazo y la estrategia de expansión

Desde su nuevo rol, Eric Demuth se centrará en la visión y estrategia a largo plazo de Bitpanda, además de impulsar la expansión y el crecimiento global de la compañía. Demuth, quien ha guiado a la empresa desde sus inicios como una startup audaz hasta convertirse en una plataforma regulada de referencia, ha señalado que continuará trabajando de cerca con el equipo para "reforzar nuestra base estratégica y asegurar que Bitpanda siga siendo una fuerza motriz de la innovación financiera en Europa y más allá".

Este cambio de liderazgo se presenta como el "siguiente paso lógico en la evolución de Bitpanda". El unicornio tecnológico busca con ello reforzar su transformación en una empresa tecnológica financiera con proyección global.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO único para la ejecución de la estrategia

Como parte de esta reestructuración, Lukas Enzersdorfer-Konrad, quien ha sido instrumental en la construcción de los cimientos regulatorios de la empresa, asumirá el cargo de consejero delegado (CEO) único de Bitpanda Group AG.

Lukas Enzersdorfer-Konrad (i), que asumirá el cargo de consejero delegado (CEO) único de Bitpanda Group AG, junto a Eric Demuth (d), nuevo presidente ejecutivo. / CEDIDA

Enzersdorfer-Konrad ha destacado que seguirá colaborando con Demuth para ejecutar la estrategia de crecimiento global y para que invertir siga siendo algo "sencillo, seguro y accesible para todos, en cualquier lugar".

La plataforma, fundada en Viena en 2014, se ha consolidado como la plataforma de criptomonedas líder en Europa. Su amplia oferta de activos incluye más de 600 criptoactivos, además de acciones, ETFs, metales preciosos y materias primas. Además de su enfoque en el cliente minorista, Bitpanda ha reforzado su modelo B2B, donde su infraestructura Bitpanda Technology Solutions ya impulsa las operaciones de criptoactivos de grandes instituciones financieras europeas como Deutsche Bank y N26.

La compañía mantiene su sólida base europea mientras acelera su expansión, contando ya con oficinas en ciudades clave como Barcelona, Berlín, Londres, Malta, Milán y Zúrich. La estrategia de crecimiento también apunta a nuevos mercados, como Brasil, donde la firma ve un marco regulatorio favorable y una alta demanda, apostando por la infraestructura tecnológica para bancos tradicionales. Bitpanda dispone de licencias en varios países y colabora estrechamente con los reguladores locales, un factor que la posiciona como una de las plataformas de trading más seguras y reguladas del sector.