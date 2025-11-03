Azora entra en Francia con la compra de 1.850 apartamentos para personas mayores

Azora, en alianza con el fondo Twentytwo Real Estate Fund III, ha entrado en el mercado francés con la compra al Grupo Emeis (antiguo Orpea) de su negocio de ‘senior independent living’, un portfolio de 17 edificios y 1.850 apartamentos para personas mayores independientes y que gozan de buena salud, según informó este lunes la gestora.

Los activos son complejos orientados a mayores válidos que buscan un entorno seguro y de convivencia, con servicios para el bienestar —zonas ajardinadas, restaurante, cafetería, salones, y espacios de fisioterapia y spa— y que, de acuerdo con Azora, constituyen “el portfolio de mayor calidad” del segmento en Francia por la ubicación estratégica de sus activos en las principales ciudades del país. Tras esta operación, la firma alcanza 800 millones de euros en esta clase de activos bajo gestión, repartidos en 53 inmuebles, con 5.000 camas en residencias y 3.000 viviendas de 'senior living'.

La transacción ha sido financiada por Société Générale, ha contado con Orrick Herrington & Sutcliffe, CMS y Thibiere como asesores de Azora y Twentytwo Real Estate; A&O Shearman para Société Générale; Franklin para Jardins d’Arcadie (Acapade), y Gide, Oudot, CBRE y Crédit Agricole para el Grupo Emeis.

Entrada de Azora en Francia

Con el cierre de esta operación en Francia, Azora amplía su huella internacional y suma una nueva geografía a una trayectoria inversora que ya abarca 12 países, entre ellos España, Estados Unidos, Italia, Alemania, Irlanda, Grecia y Portugal. La compañía subraya que el país galo fue pionera en este tipo de activos, cuyo desarrollo comenzó hace 25 años y hoy suma 1.100 establecimientos y 95.000 viviendas.

"Esta inversión refuerza nuestra apuesta por atender las crecientes necesidades de infraestructura social, en este caso en el segmento de tercera edad, asociado al envejecimiento de la población europea, a través del desarrollo de una oferta inmobiliaria de alta calidad. Al mismo tiempo, nos abre nuevas oportunidades de inversión en Francia, un país que, con 69 millones de habitantes, es el tercer mercado europeo en PIB e inversión inmobiliaria institucional, ha señalado Javier Rodríguez-Heredia, socio director de Azora.

Por su parte, Carlos Fernández de Araoz, socio de Azora responsable de la operación, ha resaltado que la adquisición de este portfolio "supone otro hito importante en la internacionalización" de la compañía, que extiende así sus actividades "a uno de los mercados más importantes de Europa".