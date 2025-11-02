Richard Gracia descubre los mejores métodos para ahorrar de forma sencilla: "Conforme crecemos, ahorrar cada vez se vuelve más cuesta arriba"

A menudo uno se pregunta cómo podría optimizar sus ahorros al máximo, con el objetivo de ganar más estabilidad financiera a largo plazo. Es por ello que el experto en finanzas Richard Gracia nos habla de los principales métodos para ahorrar en su libro ‘El método RICO: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero’.

El autor define el ahorro como la capacidad de reservar una parte de nuestros ingresos para utilizarlos en el futuro, ya sea para cumplir un sueño, darse un capricho, complementar la jubilación, o evitar cualquier imprevisto. “El ahorro es una parte fundamental de nuestras finanzas” expresa con énfasis.

Las diferentes técnicas para ahorrar

Según lo expresado en el libro, a lo largo de la historia se han desarrollado distintos métodos de ahorro. En palabras de Gracia, todos ellos tienen una cosa en común: “con la modernización de los pagos y el desuso del dinero en metálico han quedado desfasados”. De esta forma, distingue tres métodos clave:

Método de la hucha del cambio : Este consistiría en meter una enorme hucha de dinero periódicamente a lo largo del tiempo

: Este consistiría en meter una enorme hucha de dinero periódicamente a lo largo del tiempo Método de los sobres : Consistiría en reunir a principios de mes todo el dinero ingresado en metálico, para posteriormente depositarlo en sobres. Cada sobre debe contener el dinero específico para cada gasto, empezando por los gastos fijos. Tras esto, se destinaría por lo menos el 10% del dinero restante para el ahorro, y el resto de ello para otros gastos

: Consistiría en reunir a principios de mes todo el dinero ingresado en metálico, para posteriormente depositarlo en sobres. Cada sobre debe contener el dinero específico para cada gasto, empezando por los gastos fijos. Tras esto, se destinaría por lo menos el 10% del dinero restante para el ahorro, y el resto de ello para otros gastos Método del cambio y el efectivo: Se centra en hacer todos los pagos en metálico, destinando un 10% de cada pago para los ahorros

Con ello, el experto destaca la actual presencia de las nuevas tecnologías como una oportunidad para automatizar métodos de ahorro similares, como el método del redondeo. En el caso de España destaca aplicaciones como Goin que nos permitirían realizar este ahorro de forma sencilla. Su metodología es simple: se lleva a cabo un redondeo del gasto a la cifra superior, derivando ese dinero restante a una cuenta de ahorro.

Las familias destinan más dinero a sus ahorros

Según fuentes oficiales de Caixa Bank Research, la tasa de ahorros de las familias españolas habría aumentado en 2024, favorecida por un avance considerable de la renta disponible. La tasa de ahorro en 2024 subiría hasta un 13,6% de la renta bruta disponible (RBD), frente al 12% del año anterior y el promedio histórico del 8,6% entre el año 2000 y 2019.

A nivel doméstico, el ahorro en 2024 habría supuesto más de 7.000 euros ahorrados por hogar, frente a los 5.800 euros que se ahorraban en 2023. Por ello, la capacidad de financiación de los hogares habría aumentado significativamente, pasando de unos 44.597 millones de euros en 2023 hasta los 74.413 millones en 2024.

En general, las familias españolas prefieren tener unos niveles de ahorros considerables y que se mantengan en el tiempo. Las estadísticas nos muestran que la tendencia actual es la de ahorrar un porcentaje cada vez mayor del sueldo, y así conseguir un buen colchón financiero en el que apoyarse en los momentos más duros.