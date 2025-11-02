Un empleado trabaja tres meses y cobra 21.000 euros al considerarse despido improcedente

El abogado Rafael Serrano, en su cuenta de Tik Tok con más de 760.000 seguidores explica cómo el Juzgado de lo Social número 10 de Madrid ha reconocido el derecho de un trabajador a recibir 21.462 euros tras ser despedido, pese a haber trabajado únicamente tres meses en la empresa.

Según la sentencia, el afectado —identificado como Lucas— percibirá 1.788 euros en concepto de indemnización y 19.674 euros por salarios de tramitación, al determinar el tribunal que su despido.

El caso se ha hecho viral después de que el abogado laboralista Rafael Serrano (@abogadorafaelserrano) explicara la resolución en un vídeo publicado en Tik Tok. En él, el letrado destaca cómo la legislación laboral española protege a los trabajadores frente a despidos arbitrarios, incluso en empleos de corta duración.

#españa #extranjeria #laboral ♬ sonido original - RAFAEL SERRANO @abogadorafaelserrano DESPIDEN A SIN PAPELES Y GANA MÁS DE 21.000 € 💥 Lucas trabajó solo tres meses y aun así el abogado Rafael Serrano y su equipo logró que obtuviera más de 21.000 € por despido injusto. 💪 La ley protege a todos los trabajadores en España, sin importar su situación administrativa. 🇪🇸 Si te despidieron o no te pagaron lo justo, no te calles, podrías tener derecho a una gran indemnización. Escríbenos y revisamos tu caso: + 34 689 000 430 #migrantes

“No es porque lo diga yo, es porque lo dice el Juzgado número 10 de Madrid”, afirmó Serrano en su vídeo. “Trabajes más meses, más años o menos años, si estás en situación irregular también tienes derechos laborales”.

El abogado subraya así que la duración del contrato o la situación administrativa del trabajador no eliminan los derechos fundamentales reconocidos por la ley, y que cualquier despido puede tener importantes consecuencias económicas para la empresa.

El caso de Lucas ha reavivado el debate sobre la protección laboral en España y la responsabilidad empresarial ante los despidos. Expertos señalan que sentencias como esta demuestran la fortaleza del marco jurídico español en materia laboral, especialmente en la defensa de los trabajadores más vulnerables.