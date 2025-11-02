Encuesta: El 78% de los catalanes reclaman un acuerdo sobre la ley del suelo que agilice la construcción de pisos

Catalunya tiene claro de dónde viene la crisis de la vivienda y qué habría que hacer para atajarla. Según el Observatorio Social de la Vivienda elaborado por Prensa Ibérica y Banco Santander, la ciudadanía identifica dos factores principales detrás del encarecimiento de los precios, que son la falta de obra nueva y la expansión de los pisos turísticos, principalmente en las grandes metrópolis y las zonas costeras. Una percepción que atraviesa ideologías y edades y que, además, se acompaña de una demanda mayoritaria de acuerdos políticos y reformas estructurales para dar una respuesta duradera al problema.

Principales causas del encarecimiento

El estudio, elaborado por beBartlet como partner demoscópico a través de la empresa Cluster 17 y con la colaboración de Althena, revela que el 65% de los catalanes señala la escasa construcción de viviendas como una de las principales causas del aumento de precios, mientras que un 58% apunta a los pisos turísticos. En las grandes ciudades, esta segunda razón gana terreno, ya que, en Barcelona y su área metropolitana, la presión turística se percibe como el factor más determinante, diez puntos por encima de la media española.

La lectura política de los datos también es clara, y, con ligeras diferencias de peso entre partidos, el consenso es compartido. Así, los votantes de izquierdas, que son a su vez los que más preocupación sienten por el acceso a la vivienda —especialmente los de Sumar (87%), PSC (78%) y ERC (77%)— culpan sobre todo a la proliferación del alquiler turístico. En cambio, entre los electores de PP y Vox, la atención se centra en la falta de vivienda nueva, los impuestos y los trámites burocráticos. Pero, más allá de la orientación política, los resultados dejan ver que la mayoría de catalanes asume que el mercado, por sí solo, no resolverá la crisis habitacional.

Soluciones preferidas por la ciudadanía

Cuando se pregunta por posibles soluciones, las respuestas se mantienen en la misma línea. Más construcción (57%), para paliar la escasa obra nueva que se introduce en el mercado, y topar los precios del alquiler (46%) son las medidas más respaldadas. En comparación con la media nacional, la intervención pública en el mercado de alquiler recibe un apoyo más alto en Catalunya que supera en siete puntos a la media nacional, lo que refuerza su perfil como una de las comunidades más favorables a la regulación. El estudio apunta que esta posición está vinculada con la experiencia directa de los catalanes, ya que el impacto de la ley estatal de vivienda y la declaración de zonas tensionadas han tenido un efecto mucho más tangible en su día a día que en otras regiones.

Sin embargo, a pesar de l consenso, la división ideológica es bien marcada en este punto. Porque si bien el 80% de los votantes de Sumar creen que la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas es una de las medidas más efectivas para mejorar el acceso a la vivienda, solo un 12% de los votantes de Vox, y tan solo un 6% de los votantes del PP se decanta por esta opción. La derecha, al contrario de los votantes de izquierda, cree que agilizar los trámites para desalojar okupas, 91% en el caso de los votantes catalanes de Vox, 71% en el de PP y hasta el 52% de los electores de Junts.

Amplio consenso político y social

En la comunidad autónoma catalana, el respaldo a una reforma de la Ley del Suelo también es mayoritario. Un 78% de los catalanes defiende que los partidos lleguen a un acuerdo para aprobarla y así agilizar la construcción de nuevas viviendas; un porcentaje que acompaña la tendencia nacional (79%). La propuesta, actualmente paralizada en el Congreso, recibe un apoyo transversal entre los distintos electorados, incluso entre formaciones que mantienen visiones opuestas sobre la gestión del suelo.

Y más allá de esta medida concreta, el clamor por un Pacto de Estado por la Vivienda se consolida como el mayor consenso detectado en toda la encuesta. El 93% de los catalanes exige a los partidos que dejen a un lado las disputas partidistas y pacten una estrategia común que garantice el acceso a la vivienda como un derecho básico. El apoyo es prácticamente unánime entre votantes de Sumar y PSC (97%), ERC (95%), Junts (87%), PP (88%) e incluso Vox (83%), reflejando una coincidencia poco habitual en el panorama político actual y que ilustra cómo la emergencia habitacional es transversal en todo el espectro político.

Los datos del Observatorio confirman que Catalunya exige una acción coordinada y sostenida, cuya receta demanda ingredientes como construir más, regular mejor y planificar a largo plazo. La ciudadanía no solo identifica las causas de la crisis, sino que también reclama un cambio estructural en la forma de afrontarla. La comunidad se sitúa así como uno de los territorios que marca la pauta del debate habitacional en España, donde el consenso social se impone a la crispación partidista y el acceso a una vivienda digna se erige como una de las grandes prioridades del país.