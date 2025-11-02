Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE

Una avería entre L'Alcúdia y Vallada mantiene detenido un tren con salida desde Figueres y destino Alicante

Renfe ha asegurado que ya está trabajando para solucionar el problema

El letrero de la estación &quot;Alicante-Terminal&quot;.

El letrero de la estación "Alicante-Terminal". / Pilar Cortés

Sara Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación ferroviaria entre L'Alcúdia y Vallada permanece interrumpida debido a la avería de un tren de mercancías, lo que está afectando al tráfico de varios servicios de larga y media distancia con destino o paso por Alicante.

Según ha comunicado la operadora a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), los equipos técnicos trabajan para liberar la vía "en la mayor brevedad posible".

Entre los trenes afectados se encuentra el Euromed 10100, que debía realizar el trayecto Figueres (09:10) – Alicante (16:00) y permanece detenido en L'Alcúdia. También se han visto implicados el Intercity 00467 (Valencia Nord–Cartagena), sin salida desde Valencia, así como los servicios Media Distancia 14405 (Valencia–Albacete), detenido en Xàtiva, y el Regional 14401 (Valencia–Albacete), parado en Algemesí.

Renfe ha pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Cierra la última granja lechera del Pallars: 'Fuimos pioneros en tecnología, pero ahora no hay relevo generacional
  2. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  3. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  4. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  5. Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
  6. Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
  7. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  8. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata

Barcelona celebra la vida con el Desfile de Catrinas: color, tradición y homenaje en el corazón de La Rambla

Barcelona celebra la vida con el Desfile de Catrinas: color, tradición y homenaje en el corazón de La Rambla

Sobre(vivir) a la crianza - ¿Hay que temer a la adolescencia?

Sobre(vivir) a la crianza - ¿Hay que temer a la adolescencia?

Reunión Feijóo y Mazón | Los medios se plantan en el Palau a la espera de noticias sobre el futuro de la Generalitat Valenciana

Reunión Feijóo y Mazón | Los medios se plantan en el Palau a la espera de noticias sobre el futuro de la Generalitat Valenciana

El Ejército refuerza su sistema de cañones anti drones

El Ejército refuerza su sistema de cañones anti drones

Detenido el responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que tenía expuestas bolsas de cocaína entre los dulces

Detenido el responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que tenía expuestas bolsas de cocaína entre los dulces

Este gesto revela baja autoestima, según la psicóloga Carmen García: "O persigues la validación o llegas a la fatiga crónica"

Este gesto revela baja autoestima, según la psicóloga Carmen García: "O persigues la validación o llegas a la fatiga crónica"

La Rambla celebra el Día de Muertos mexicano con el desfile de Catrinas en Barcelona

La Rambla celebra el Día de Muertos mexicano con el desfile de Catrinas en Barcelona

¿Puede el Parlament multar a Vox por llamar "asesino" a Lluís Companys?

¿Puede el Parlament multar a Vox por llamar "asesino" a Lluís Companys?