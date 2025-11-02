Una avería entre L'Alcúdia y Vallada mantiene detenido un tren con salida desde Figueres y destino Alicante

La circulación ferroviaria entre L'Alcúdia y Vallada permanece interrumpida debido a la avería de un tren de mercancías, lo que está afectando al tráfico de varios servicios de larga y media distancia con destino o paso por Alicante.

Según ha comunicado la operadora a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), los equipos técnicos trabajan para liberar la vía "en la mayor brevedad posible".

Entre los trenes afectados se encuentra el Euromed 10100, que debía realizar el trayecto Figueres (09:10) – Alicante (16:00) y permanece detenido en L'Alcúdia. También se han visto implicados el Intercity 00467 (Valencia Nord–Cartagena), sin salida desde Valencia, así como los servicios Media Distancia 14405 (Valencia–Albacete), detenido en Xàtiva, y el Regional 14401 (Valencia–Albacete), parado en Algemesí.

Renfe ha pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas.