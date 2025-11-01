La regla de oro para invertir tu dinero según el experto Luis Pita: "Con el interés compuesto tus inversiones crecen como una bola de nieve"

Las expectativas de inversión se han vuelto un tema de interés para muchas personas, ya que a menudo se dice que si sabes donde invertir tu dinero, los beneficios que obtengas a largo plazo pueden ser inmensos. Ahora bien, no todos saben cómo hacerlo, puesto que las inversiones requieren de una formación básica previa, o por lo menos un asesoramiento adecuado.

Es por ello que el autor Luis Pita, en su libro 'Ten peor coche que tu vecino' nos explica en qué consiste el interés compuesto, elemento clave para una buena inversión, y cómo funciona. Según Pita, el interés compuesto funcionaría de la siguiente manera: si uno invierte su dinero, sea cual sea la cantidad, y reinvierte todos los años los intereses obtenidos por la inversión, en poco tiempo se encontraría con una cantidad de dinero considerable.

"Imagina que todos los meses preahorras 500 euros, estos los inviertes en un fondo que te da un 10% de interés anual. Después de los 30 años tendrías un millón de euros", comenta Pita en su libro. Básicamente, para el experto lo mejor que puedes hacer con el dinero que preahorras mensualmente sería, en vez dejarlo inactivo en una cuenta bancaria, invertirlo.

La importancia de saber invertir

Luis Pita lo tiene claro: “si la regla de oro para invertir es invierte solo en lo que conoces, se puede decir que la regla de plata es si no sabes invertir, contrata a un experto que te asesore”. Y este último punto es muy importante, ya que muchas personas terminarían dejándose llevar por rumores o modas, en vez de confiar su dinero a profesionales.

El experto cree que el truco para encontrar un buen asesoramiento financiero sería contactar con mínimo tres asesores de inversiones y comparar lo que te ofrecen. Uno debería empezar por el asesor de inversiones de su banco, y a partir de ahí contactar con dos profesionales o más.

El desconocimiento financiero de los españoles

Según datos recopilados por la Fundación de las Cajas de Ahorros, aproximadamente el 27% de los españoles habría admitido no poseer conocimientos financieros suficientes como para poder gestionar su dinero. A su vez, el 30% de las mujeres presentarían un desconocimiento de sus finanzas, frente a un 24% de los hombres. Además, los hogares con menos ingresos se convierten en los que menor conocimiento financiero poseerían, careciendo de formación un 31% de todos estos.

Si hay algo que nos confirman los datos, es que el desconocimiento de las finanzas en la sociedad española es bastante acentuado. Muchas personas no sabrían a ciencia cierta si están gestionando sus ahorros de forma adecuada. Es así que se vuelve imprescindible para los ciudadanos mejorar su conocimiento financiero, ya no solo con el fin de invertir, sino para poder autogestionar sus finanzas.