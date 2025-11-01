Laura Corsini (Bimani): empresaria por Instagram

La consejera delegada y directora creativa de Bimani está casada, tiene un hijo y en breve dará a luz a su segundo vástago, también varón. Laura Corsini reconoce que, a pesar del apoyo que tiene tanto en casa como en la empresa, la conciliación es un reto y «a veces no llegas a todo. Tienes que ser una persona muy fuerte».

Para ella, lo ideal es emprender «cuando eres muy joven y tienes todo el tiempo del mundo para tu proyecto profesional. Puedes ir formando a las personas que necesitas a tu alrededor y en las que has de confiar y delegar cuando decidas formar una familia. Si haces todo eso a la vez cuando eres más mayor, sufrirás. De hecho, tengo amigas que han decidido no tener hijos porque son ambiciosas. Eligen trabajar y no pueden con las dos cosas», explica la ejecutiva, que reconoce que en su caso ocupa parte de su tiempo libre trabajando, sobre todo los fines de semana. Ella dedica unas ocho horas a la gestión de sus redes sociales los sábados y domingos, que son clave para ella y para el éxito de Bimani. A través de Instagram interactúa con las clientas, muestra sus outfits y comparte su faceta de madre.

Corsini cree que todavía es pronto para hablar del futuro de Bimani, más allá de su fundadora. Aún así, pronostica que sigue imaginándose la empresa de sus sueños como un proyecto familiar. «No sé si tendré algún socio en el futuro pero así lo veo ahora». El hecho de tener dos hijos varones no le inquieta. «Me divierte que sea así». La moda, además, no entiende de género, como demuestra que ella misma haya fichado como número dos de Bimani a un director general.

Apasionada de los veranos en Cantabria, la empresaria se desvive por el márketing y la parte creativa. «Los martes y jueves, que nadie me moleste, que estoy con el equipo de diseño y compras. Son cinco horas que dan para mucho. Me encanta ver como vamos convirtiendo una idea en una pieza de verdad para la clienta en la que creo», subraya Corsini, que prevé que Bimani crezca más en el segmento de moda casual que en el de evento.