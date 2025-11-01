La exitosa receta de Canarias: talento, conectividad, buena fiscalidad y calidad de vida

Hace unos años, en las oficinas de la empresa Ghenova en Ferrol, comenzaron a trabajar becarios canarios. Llegaron a bautizar uno de los puntos de su sede gallega como "el rincón canario". Pero esta empresa de ingeniería y consultoría sevillana, en plena expansión, pronto se dio cuenta de que este talento volvería a su casa. Fue entonces cuando decidieron dar el paso y abrir una sede en las islas. Su director de Implantación de Negocio, Javier Alejo, explica que llevan allí ya dos años y prevén seguir y duplicar su plantilla: el talento, la conectividad, la calidad de vida y los incentivos fiscales son algunos de los motivos que les convencieron. Su experiencia, dice, no puede ser más satisfactoria.

Algo similar le ocurrió a The Game Kitchen. La empresa de videojuegos sevillana abrió en 2023 en Canarias, donde ya cuenta con 12 empleados, cifra que espera triplicar. Entre las ventajas que ha encontrado en las islas, más allá de los beneficios fiscales -cuentan con el visto bueno del Ejecutivo central y de Europa-, Francisco Barea, su CFO, recuerda que "es la primera vez que la burocracia ha funcionado muy bien y rápido". "Está bien montado", insiste antes de señalar que recibieron "apoyo desde el primer día".

El Gobierno canario quiere que más compañías se desarrollen en su territorio. El miércoles, Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico SA), el programa de apoyo para la internacionalización de las empresas del Ejecutivo autonómico, inició, de la mano de El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, su gira por España, en el Espacio Exploraterra Fundación Nao Victoria de Sevilla, para captar firmas dispuestas a expandirse en el archipiélago. Además, como recalcó Dolores Rodríguez, directora de Proyectos en AECONOMIA XXI, con ayuda de Proexca, pueden contar con un uniforme a medida para su financiación.

Aunque Canarias se conozca como potencia turística, quiere consagrarse también como un polo de innovación. Bajo el paraguas de Canarias tu mejor versión, el Gobierno regional recorrerá distintas ciudades de la Península para reunirse con empresarios y ver las posibilidades de importar su negocio al archipiélago. No se trata de deslocalizar, sino de que las compañías elijan las islas para expandirse y seguir creciendo. "Queremos ser los mejores y decirle a los de fuera que pueden contar con Canarias para obtener su mejor versión", subrayó Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca.

Donde el dinero "rinde más"

En las islas hallarán un marco de seguridad jurídica e incentivos fiscales como una reducción del 4% en el impuesto de sociedades y numerosas ayudas al I+D+i. Más de 1.000 empresas ya las han elegido para crecer, detalló Pilar Moreno, directora del Área de Invertir de Proexca, que defendió que allí "el dinero rinde más". Un ecosistema de empresas que facilita el crecimiento, talento, con una deducción del 21% en sociedades por formación, centenares de vuelos semanales y una conectividad para navegar por internet "a más velocidad en Canarias que en Londres" se suman a la beneficiosa fiscalidad para hacer del archipiélago el lugar perfecto para invertir.

"Andalucía y Canarias puedan hablarse de tú a tú sin tener que pasar por Madrid ni Barcelona", defendió la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo. La tecnología, la industria aeroespacial y el sector audiovisual, sobre todo los videojuegos, son el principal objetivo de Proexca en Sevilla. La capital hispalense se ha convertido en un polo fundamental del I+D+i en España, con el primer parque tecnológico del país, a lo que se suman las inversiones en aeroespacial, sector en el que la ciudad es pionera, y su peso cinematográfico como uno de los principales platós en Andalucía.

"Nosotros nos sentimos canarios", confirmó Leandro Gayango, director general y socio en Tier1. La empresa desembarcó hace 10 años en Canarias, donde intentan convencer a los clientes extranjeros de que sigan comprando en las empresas de retail con las que trabajan. Como ellos están en Ayesa, que desembarcó hace 20 años y cuyo director de Desarrollo en Sector Público y Canarias, Francisco José Fernández, aseguró que "están saliendo oportunidades interesantes". Además, hizo hincapié en la importancia de la colaboración público-privada. Las inversiones en semiconductores y microchips y la fabricación de drones son proyectos punteros que han visto en Canarias el lugar perfecto para desarrollarse.

Además de empresas ya instaladas en las islas, en el encuentro participaron firmas que buscan hacerse un hueco en el mercado insular y que se reunieron con Proexca para sopesar sus opciones. En esa situación está Antonio Ramírez, CEO de INESPASA, presidente de AERO Sevilla y vicepresidente de FEDEME, que reconoció que desconocía "la estrategia del Gobierno de Canarias" y aseguró que desde ya mira a Canarias con otros ojos.

"Escuchando hablar de las capacidades de las islas, veo que Andalucía y Canarias confluyen en sectores emergentes", destacó también Beltrán Pérez, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Como él, Antidio Viguria Jiménez, director en Aviónica y Sistemas de CATEC AERO, defendió la importancia de conocer nuevos mercados: "Queremos gente talentosa, tener la capacidad de atraer ingenieros en otras zonas de España".