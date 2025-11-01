Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo conseguir una copia de tu contrato en tu móvil y en solo 30 segundos: Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, te da las claves

El experto en derechos de los trabajadores muestra la forma más fácil y rápida de realizar este trámite

El experto en contratos laborales, Ignacio De la Calzada, explica lo que debes hacer si te ocurre alguna de estas situaciones

Patricia Páramo

Parece increíble, pero muchas personas no tienen en su poder una copia de su contrato de trabajo. Ya sea por dejadez, por desconocimiento o porque la empresa no se lo ha entregado, conseguir este documento puede convertirse en una pequeña odisea. Sin embargo, tener acceso a tu contrato laboral es más importante de lo que parece, y afortunadamente hoy en día puedes consultarlo fácilmente desde tu móvil en apenas medio minuto, tal y como explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada en su cuenta de Instagram.

Para qué necesitas una copia del contrato

Contar con una copia de tu contrato de trabajo te puede ser muy útil en multitud de situaciones: desde reclamar condiciones pactadas, revisar la duración del contrato o comprobar la categoría profesional, hasta defenderte ante un despido o solicitar prestaciones en el SEPE. También puede ser fundamental si tienes que hacer trámites con la Seguridad Social o demostrar tu relación laboral en procedimientos administrativos o judiciales. Y aun así, muchos trabajadores no saben cómo ni dónde obtener este documento.

SEPE

Según explica el letrado, el proceso es muy sencillo y se realiza a través de la página oficial del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Solo tienes que entrar en www.sepe.es, dirigirte al menú principal y hacer clic en el apartado de “Personas”. Una vez dentro, encontrarás una opción llamada “Consulta de datos de contratos de trabajo”. Esta sección permite acceder a los contratos registrados desde 1997 hasta la actualidad.

Para poder entrar en esta aplicación, necesitas identificarte. Puedes hacerlo de varias formas seguras: con un PIN temporalcon Cl@ve PINcon certificado digital o DNI electrónico. Cualquier método es válido, siempre y cuando esté vinculado a tu identidad. Una vez dentro, solo tendrás que introducir el CIF de la empresa (puedes encontrarlo en nóminas o documentación laboral), seleccionar el periodo de fechas que quieres consultar, y hacer clic en "Enviar".

En cuestión de segundos, el sistema te mostrará todos los contratos que tienes registrados con esa empresa en ese periodo. Desde ahí, puedes descargar el contrato en formato PDF directamente en tu móvil. Así de rápido y sencillo. De la Calzada insiste en que este servicio es 100% legal y oficial, ya que los contratos de trabajo están obligatoriamente registrados en el SEPE por parte de las empresas, lo que garantiza su validez como prueba documental.

