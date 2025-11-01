Borja Vázquez, CEO de Scalpers, crítico sobre los empresarios en España: "La gente no necesita ayudas, necesita ganas"

Muchos autónomos aseguran que es muy difícil emprender en España. Una carga fiscal elevada, el exceso de burocracia o una cultura poco emprendedora son los argumentos más comunes. Sin embargo, el cofundador y presidente de Scalpers Borja Vázquez, ha rebatido esta forma de pensar en un vídeo en TikTok.

Borja Vázquez comenzó a emprender con un lavado de coches que duró poco más de dos años y que acabo fracasando como negocio. Pero ha acabado siendo cofundador de la marca Scalpers, con mucho éxito y que pretende facturar 300 millones en España.

"Aquí la gente no emprende porque no da la gana", ha afirmado Borja de manera muy contundente en el pódcast 'El sillón'. "Cuando a mí me dicen la gente que aquí no hay un ambiente para emprender.... Si un tío en medio de una guerra puede montar un apaño", ha añadido.

"Vivimos en un país privilegiado. Problemas del primer mundo. O sea, aquí la gente no emprende porque no da la gana", ha criticado. Borja Vázquez también ha querido rebatir el argumento de que "no hay ayudas" y ha reclamado que "la gente no necesita ayudas para emprender", que "lo único que necesita es ganas y tirarse".

El cofundador de Scalpers ha preguntado "¿Por qué necesita uno ayudas para emprender?", aunque sí que ha reconocido que "muchas veces las limitaciones, según en qué te metas, también son económicas".