Las eléctricas avisan que las nucleares catalanas perderán competitividad si cierra Almaraz

Las empresas eléctricas propietarias del parque nuclear catalán avisan de que, si cierra la planta de Almaraz (Cáceres), las centrales catalanas perderán "competitividad" y "economías de escala", ya que usan la misma tecnología. Días después de la solicitud de prórroga para la central extremeña, la Asociación Nucleares Ascó-Vandellòs (ANAV) confirma a la ACN que las plantas catalanas están preparadas para seguir el camino de Almaraz y poder operar más años.

"El cierre es un acuerdo reversible", dicen fuentes de la gestora. La petición de prórroga ha sido bienvenida entre los ayuntamientos de la zona, que esperan que marque un precedente para "empujar hacia adelante" todo el calendario, pero es criticada entre los ecologistas, que lo ven como "alargar la agonía". Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente este jueves al gobierno español que se amplíe más allá del 2027 y 2028 la vida útil de la central de Extremadura, que produce el 7% de la energía en España. La decisión final recae en el Ministerio para la Transición Ecológica, que debe valorar el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y otras consideraciones técnicas, ambientales, económicas y de política energética antes de otorgar o denegar la prórroga.

El Gobierno ha afirmado que, para estudiarlo, la propuesta debía cumplir "tres líneas rojas": que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde el punto de vista radiológico, que no suponga un mayor coste y, por último, que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro. Diversas fuentes consultadas señalan que la decisión sobre el cierre de Almaraz marcará un precedente para el resto del parque. En total, en España hay siete centrales, de las cuales tres se encuentran en Cataluña. Ascó I tiene prevista la finalización de su vida útil en octubre de 2030; Ascó II en octubre de 2032 y Vandellòs II en febrero de 2035. La energía nuclear cubre casi el 60% de la demanda eléctrica en Cataluña.

Necesaria para la industria

Las eléctricas han defendido que la prórroga de la vida útil de las centrales es necesaria en Cataluña porque la industria "no se puede mantener" sin la energía nuclear. Voces relevantes del sector como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, han avisado esta semana que es "imposible" reforzar la red con energía renovable para sustituir la nuclear antes de 2035, cuando debería cerrar la última central catalana.

Sin entrar a valorar la petición de una prórroga para Almaraz, la Asociación Nucleares Ascó-Vandellòs (ANAV) insiste en que trabajan para "poder operar, más allá de las actuales fechas previstas de cierre" en las plantas Ascó I y II y Vandellòs II. Según fuentes de la gestora nuclear catalana, las centrales atómicas españolas "están técnica y humanamente preparadas para continuar en funcionamiento, de manera segura y fiable", y confían en que el acuerdo de cierre "sea reversible" y que "pueda retrasarse".

ANAV tiene como modelo de referencia la nuclear de North Anna (Louisiana, Estados Unidos) que tiene una autorización de explotación que le permitirá alcanzar los 80 años de operación. Las plantas operan desde 1978 y 1980 y acaban de recibir una autorización para alargar hasta 2058 y 2060.

Competitividad y medio ambiente

Según ANAV, la planta nuclear de Almaraz es muy similar a las catalanas (por la tecnología PWR Westinghouse de tres lazos) y comparten "tecnólogos, proveedores y compañías de servicios, mejores prácticas, experiencia operativa y know-how". Si se produce el cierre de la nuclear extremeña en la fecha prevista, el parque nuclear alerta de que perderá "competitividad y economías de escala", según indica un reciente informe de PriceWaterhouseCoopers. ANAV avisa de que "toda pérdida de capacidad" afectará "a todo el tejido empresarial y la sociedad", sobre todo cualitativamente. "No será una pérdida enorme pero sí del sector cualificado técnica o profesionalmente", remarcan.

Para Ecologistas en Acción, la propuesta de prorrogar tres años el funcionamiento de Almaraz solo supone "alargar una agonía", que "no soluciona nada" ni en la planta nuclear, ni en el tejido económico vinculado a la central, ni sobre los puestos de trabajo que genera. Según Eloi Nolla, coordinador de Energía de la entidad, no se ha solicitado una prórroga de 10 años más para la planta nuclear extremeña porque supondría llegar a los 60 años de funcionamiento, algo que "todavía no ha ocurrido nunca en ninguna central del mundo". "Eso es jugar a experimentar a ver qué pasará, ir alargando poco a poco, y usar a la ciudadanía de conejillos de indias", ha criticado. "No hay precedentes y me parece una invitación al suicidio. Es muy inconsciente", ha alertado.

Si se autoriza la prórroga a Almaraz, Ecologistas en Acción admiten que será "un precedente" para el resto del parque nuclear español. Nolla recela de que las operadoras nucleares estén utilizando el calendario y la excusa de la rentabilidad para conseguir rebajas de las tasas, como por ejemplo la de residuos radiactivos. "Si decían que no les era rentable, el gobierno mantiene las condiciones y continúan operando, quiere decir que la intención era sacar un provecho económico a base de especular y engañar a la población y al gobierno", dice Nolla.

Cuando empiecen a cerrar, Ecologistas en Acción defiende que tendrá un impacto productivo porque las energías renovables ya representaban el año pasado un 58,5% de la energía eléctrica. "Cerró Garoña y Zorita y no ha pasado nada. Y cerrará Almaraz y no pasará nada, porque tenemos mucha más potencia instalada", opina Nolla. En este sentido, defiende que es necesario invertir más recursos en investigación y almacenamiento de baterías u otros sistemas combinados para alcanzar un 100% de electricidad verde en unos diez años. Aparte, Ecologistas en Acción no considera que la clausura pueda tener un impacto socioeconómico destacado.

Satisfacción en Vandellòs y Ascó

La petición para prorrogar la vida útil de Almaraz ha sido muy bienvenida en el área nuclear de Vandellòs y Ascó. "Es una buena noticia para toda la sociedad, ya que quien nos asegura esta estabilidad energética hoy por hoy todavía son las centrales nucleares", ha defendido la alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví. La alcaldesa confía en que si el calendario de la planta extremeña se alarga, empujará hacia adelante todo el calendario de cierre nuclear, y que esta "moratoria" supondrá que el cierre de las nucleares catalanas "ya no es definitivo".

Sea como sea, las áreas nucleares catalanas se preparan para el escenario postnuclear con inversiones impulsadas con los Fondos de Transición Nuclear, que también se destinan a la implantación de renovables. "Es evidente que no durarán toda la vida y los municipios lo preparamos bien", ha dicho Castellví. De hecho, la experiencia catalana se comparte con el resto de zonas afectadas por el cierre del parque nuclear en el Estado. "En Cataluña, somos los que lo llevamos mejor, porque hemos hecho que parte del dinero de los impuestos retorne al territorio y se destine a empresas para que creen y generen puestos de trabajo, que no tendremos cuando cierre la nuclear", ha explicado la alcaldesa. "Otras regiones o territorios donde hay nucleares están aprendiendo de Cataluña para poder utilizar estos impuestos, o al menos de una manera proporcionada", ha añadido.