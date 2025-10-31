El esfuerzo de alquilar una vivienda en Valencia es ya el doble que el de compra

El porcentaje de los ingresos familiares necesario para alquilar una vivienda en Valencia es el doble que el que hace falta para comprarla. El subidón de las rentas y el desplome del coste de las hipotecas por la bajada de los tipos de interés ha disparado la brecha entre los recursos necesarios para arrendar y comprar. Valencia es el mercado inmobiliario español junto a Barcelona con mayor diferencia entre el esfuerzo de compra y el de alquiler.

Acceder a una vivienda en alquiler se 'come' el 39 % de todos los ingresos netos de una familia media en Valencia, mientras que en el caso de la compra esa tasa es significativamente más baja: el 20 %, según un estudio publicado por la plataforma inmobiliaria Idealista basado en los datos del tercer trimestre de 2025. En el caso del alquiler, la cifra sobrepasa con creces los límites recomendados por las entidades financieras.

La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para alquilar se haya incrementado. En el caso de la ciudad de València, los inquilinos deben destinar el 41 % de sus ingresos en el caso del arrendamiento y el 27 % en el de compra, según el informe de Idealista.

Encarecimiento

El alquiler de la vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios en los últimos tres años. Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021. La situación es especialmente complicada en grandes ciudades como València, donde el coste medio del alquiler de un piso de 70 metros cuadrados supera los 1.600 euros al mes.

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), incide en que la clave es la bajada de los tipos de interés. "Si puedes acceder a comprar porque tienes ahorros es mejor hacerlo que alquilar. El problema es que para un piso de 200.000 euros necesitas como mínimo tener ahorrados 62.000 euros", subraya Nora García.

El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, Vicente Díez, también recomienda comprar a las personas con capacidad para hacerlo. Díez reconoce que en los últimos años se ha acentuado el esfuerzo para alquilar por el subidón de los alquileres ante la falta de oferta.

Alquiler

En España hay 10 capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30 % recomendado por los expertos. Palma es ahora la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (46 %), seguida por Barcelona (45 %), Málaga (41 %), València (40 %), Alicante (39 %), Madrid (39 %), así como en Las Palmas de Gran Canaria (34 %), Santa Cruz de Tenerife (33 %), San Sebastián y Bilbao (31 % en ambos casos).

Edificios de viviendas de alquiler en el barrio de Turianova. / Francisco Calabuig

La provincia de Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, ya que alcanza el 52 % de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (con el 50 % de los ingresos), Barcelona (44 %), Valencia (39 %), Santa Cruz de Tenerife (39 %), Alicante (38 %), Madrid (37 %), Las Palmas (37 %) y Guipúzcoa (34 %). Lleida (19 %) es la que exige menos esfuerzo, seguida por Lugo, Palencia, Teruel, Jaén y Soria (que comparten una tasa de esfuerzo del 20 %).

Esfuerzo para comprar

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián, y de A Coruña y Cádiz donde es el mismo. Además, cinco capitales tienen tasas de esfuerzo superiores al 30 % recomendado por los expertos: Palma (45 %), Málaga (38 %), San Sebastián (38 %), Madrid (33 %) y Barcelona (31 %). Por debajo se encuentran las ciudades de Alicante (28 %), València (27 %), Cádiz (25%), Santa Cruz de Tenerife (25%), A Coruña (24%).