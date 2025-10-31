Las renovables confirman estancamiento en 2024 y encadenan dos años de contracción en su contribución al PIB

El sector de las renovables parece no levantar cabeza. En 2024 ha experimentado un claro estancamiento, y encadena ya dos años consecutivos de contracción en empleo y en contribución al PIB, exhibiendo una cifra de 15.057 millones de euros, la más baja desde 2020, que representa un 0,95% de la economía nacional. Estas son las principales conclusiones del estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables, elaborado por Deloitte para APPA Renovables, y recogido por 'Europa Press'.

A las renovables se les atribuye haber generado la cifra récord del 56,8% de la electricidad del año 2024, con 149 teravatios hora (TWh). Sin embargo, se resintieron por los vertidos, y, especialmente por "la caída de los precios del mercado eléctrico", así como los de su contrapartida en el mercado de los fósiles, señaló el director general de APPA Renovables, José María González Moya, en una rueda de prensa para presentar el informe.

Por su parte, los vertidos del año pasado, tanto de la energía no producida por falta de demanda como las restricciones de red, superaron el 8% de la electricidad renovable, una cifra que se duplica en lo que va de 2025 debido a la operación reforzada implantada por el operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- desde el apagón del 28 de abril.

No obstante, el sector advirtió de que, sumando ese modo reforzado de REE, esta cifra de vertidos supera ya el 17% en lo que va de 2025. Por ello, consideró vital "impulsar la electrificación, desplegar el almacenamiento, promover la gestión activa de la demanda y reforzar las redes y las interconexiones, ya que si no es así "se seguirá perdiendo la energía del sol, viento y agua en forma de vertidos", subrayó el presidente de APPA Renovables, Santiago Ramos.

En el caso de los precios, desde los récord de 2022 (167,52 euros/MWh), se han registrado dos ejercicios de moderación, con 87,10 euros/MWh en 2023 y 63,03 euros/MWh el año pasado, para un sector muy dependiente de los precios de venta, especialmente cuando el precio capturado por estas tecnologías es inferior al precio medio.

Las renovables percibieron 3.129 millones de euros en concepto de retribución específica, la cifra más baja desde la reforma de 2014, debido principalmente, a que muchas instalaciones han expirado su vida útil regulatoria, abandonando este tipo de retribución y dependiendo sus ingresos únicamente del mercado eléctrico.

Un ahorro de casi 7.000 millones

No obstante, la presencia de las renovables en el mercado eléctrico se tradujo en un abaratamiento de 6.972 millones de euros, ahorro que, debido a la concentración de producción en horas solares, se traduce en menores precios capturados por estas tecnologías.

Adicionalmente, las renovables eléctricas ahorrraron 6.546 millones de euros por importaciones fósiles evitadas, cifra que aumenta a los 14.729 millones de euros si se contabiliza la aportación de los usos térmicos (4.983 millones de euros) y biocarburantes (3.200 millones de euros), en total las renovables evitaron la importación de 25,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo.

En lo que se refiere al ritmo instalador, se incrementó para la fotovoltaica en el ejercicio, con 6.434 megavatios (MW) nuevos, y eólica, con 1.300 MW, aunque en el caso del autoconsumo redujo su aportación anual, pasando de 1.943 a 1.431 MW. Esto se tradujo en un estancamiento también en el empleo, situándose en 126.574 personas.

Por otra parte, el informe constata que, mientras el consumo de combustibles fósiles (petróleo y gas natural) crece un 5% en 2024 y se sitúa en cifras anteriores a la pandemia, el porcentaje de electricidad (23,6%) es el menor de los últimos cinco años, situándose en niveles de 2007.