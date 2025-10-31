Pisos turísticos que ya operan como hoteles: recepción telefónica las 24 horas

El bum de pisos turísticos parece que se ha detenido con el anuncio de Vigo de una ordenanza reguladora y también las limitaciones que se recogen en el nuevo PXOM. Según el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (Reat) de la Xunta, a 1 de octubre había anotados en Vigo un total de 2.254 pisos turísticos, lo que supone un 7% menos que al inicio de septiembre y la primera bajada intermensual desde hace seis años, cuando hubo un ligero retroceso que daría paso a un crecimiento ininterrumpido de este tipo de alojamientos durante 71 meses.

Pese a este freno, lo cierto es que cada vez es más habitual que haya empresas encargadas de gestionar apartamentos vacacionales. Y lo hacen ya como si de hoteles se trataran. Es el caso de Cíes Hoteles y Suites, que cuenta con un total de cinco inmuebles en Vigo con unos ochenta pisos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, también en García Barbón. Paradójicamente, el gerente es Sergio Román, exdirector del hotel Zenit y que fue también presidente de la Asociación de Hosteleros de Vigo (Ahosvi). «Funcionamos como apartahoteles. Ofrecemos apartamentos para familias que vienen a quedarse un tiempo en Vigo y que no pueden estar en habitaciones cerradas», explica Román.

La prueba de que operan prácticamente como si fueran hoteles es que ofrecen a todos los huéspedes una recepción las 24 horas del día. En este caso, no obstante, es telefónica, y las personas al otro lado del aparato pertenecen a una centralita ubicada en A Coruña. Atienden en varios idiomas diferentes al ser conscientes de las distintas procedencias de los clientes. Y también permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempos. Pero no solo eso. Los pisos funcionan a través de domótica, lo que permite un control de los accesos, una gestión inteligente de la temperatura y ahorro energético ya que la climatización y las luces se activan únicamente cuando es necesario.

Firmas de pisos turísticos como Cíes Hoteles y Suites ofrecen más servicios más allá del alojamiento. Al no poder ofrecer ellos mismos paquetes vacacionales porque se considerarían competencia desleal para las agencias de viaje, permiten a sus clientes contratar actividades con otra empresa del sector. Por ejemplo, excursiones a la isla de San Simón a cien euros por plaza, paseos de cuatro horas por la ría de Vigo en velero por setenta euros y una visita a las islas Cíes por 130.

En la línea de ofrecerles las mayores facilidades a los clientes, al igual que los hoteles, también han llegado a acuerdos con parkings de Vigo, como el de Rosalía de Castro, para ofrecer aparcamiento a los huéspedes a precios ventajosos. Y más allá de que los apartamentos cuentan con cocina para aquellos clientes que quieran usarla para comer allí, también hay convenios firmados con establecimientos de hostelería cercanos a los pisos turísticos para dar desayunos especiales solo para los huéspedes de estos alquileres vacacionales.

La frontera, por tanto, entre los hoteles y los pisos de uso turístico es cada vez más difusa. El propio presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Ballesteros, reconoce que los alojamientos tradicionales, excluyendo las suites, únicamente pueden ofrecer habitaciones sin otros espacios como salones o comedores porque la normativa así se lo marca. «Entendemos que un matrimonio con dos hijos se vaya a un apartamento», afirma.