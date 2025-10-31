La OCU lo confirma: la cesta de la compra vuelve a dispararse y sube el doble que el mes pasado, un mazazo para el bolsillo familiar

La alarma económica vuelve a sonar con fuerza en los hogares españoles. Un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al que ha tenido acceso este periódico, revela un preocupante repunte en los precios de la cesta de la compra. Según el análisis de la OCU, la subida de precios se ha duplicado respecto al mes anterior, intensificando la presión sobre el poder adquisitivo de las familias.

Este dato llega en un momento delicado, donde la inflación general, según el último indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa cerca del 3,1% interanual, impulsada por el precio de la luz. Sin embargo, la comida y las bebidas no alcohólicas, que para muchos ciudadanos es un gasto esencial e irrenunciable, siguen escalando a un ritmo mayor que el índice general.

Productos básicos disparados

El informe de la OCU pone el foco en productos clave, confirmando tendencias devastadoras para el consumidor. Por ejemplo, el precio de los huevos ha experimentado un brutal incremento de hasta un 50% en solo seis meses.

Foto de archivo de un carro de la compra en un supermercado. / FREEPIK - ARCHIVO

Además, la OCU señala que llenar el carro es, de media, un 15,2% más caro que hace un año, una cifra que evidencia cómo la inflación está carcomiendo la capacidad de gasto de los hogares, especialmente en los de rentas bajas, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentación. Los precios de los alimentos, en su conjunto, siguen al alza, y los supermercados han aplicado subidas en torno al 9,4%.

Impacto en la economía familiar

Este aumento en el gasto esencial no es un fenómeno aislado. Según análisis de expertos económicos, el precio de los alimentos ha crecido alrededor del 37,9% acumulado en los últimos años, un incremento muy superior al del IPC general. Esto obliga a las familias a cambiar sus hábitos de consumo.

Los hogares se ven forzados a optar por marcas blancas y a buscar, con calculadora en mano, los supermercados más baratos para ahorrar. Como indican diversas fuentes, la pérdida de poder adquisitivo es tangible, haciendo que los españoles gasten más, pero compren menos en términos reales. La decisión de no deflactar el IRPF agrava aún más la situación fiscal de los trabajadores.

¿Funcionan las medidas del Gobierno?

Ante la escalada de precios, el Gobierno implementó en su día diversas medidas, como la rebaja del IVA en alimentos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras, etc.) y la reducción del impuesto en aceites y pastas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

No obstante, el repunte que advierte la OCU genera dudas sobre la efectividad total de estas ayudas en la fase final de la cadena de suministro, es decir, en el precio que finalmente paga el consumidor. El objetivo de trasladar íntegramente la bajada de impuestos a los precios se ve comprometido por los nuevos aumentos.

La persistente subida, que es el doble de intensa que la del mes anterior, subraya la necesidad de que tanto las instituciones como las cadenas de distribución redoblen sus esfuerzos para contener los precios, asegurar la competencia y evitar que la cesta de la compra se convierta en una carga insostenible para la mayoría de los españoles.