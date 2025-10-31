Nomadar, la filial tecnológica del Cádiz, da el salto al Nasdaq y se dispara casi un 30% en su debut

El Cádiz Club de Fútbol desembarca en Estados Unidos por todo lo alto. Nomar, su filial tecnológica, se ha estrenado este viernes en el mercado bursátil estadounidense y ha empezado a cotizar en el Nasdaq, el índice enfocado a las empresas tecnológicas y de rápido crecimiento. El valor se ha disparado en su estreno y ha repuntado hasta un 28,8%. Se trata de la primera vez que un club español profesional da el salto al parqué para financiarse. Además, es el primero que en hacerlo en Wall Street, el centro financiero mundial por excelencia.

Rafael Contreras, CEO de Nomadar y vicepresidente del Cádiz Club de Fútbol, junto con Manuel Vizcanío, presidente del Cádiz Club de Fútbol, y otros miembros de ambas empresas, han participado en el tradicional toque de campana de apertura de mercado. "Como brazo de innovación del Cádiz CF, un club histórico de LaLiga con 115 años de trayectoria, Nomadar está en una posición única para aprovechar la convergencia entre el deporte global, la salud, el entretenimiento y el turismo: sectores que en conjunto representan más de un billón de dólares en oportunidades de mercado", según recoge la nota publicada por el club.

Solo cotizarán las acciones de clase A, en torno a los 13 millones de títulos. Las de clase B, que comprenden más derechos políticos, siguen en manos del Cádiz. Nomadar tiene como objetivo lanzar el proyecto inmobiliario Sportech City, un centro de eventos multifuncional de aproximadamente 110.000 metros cuadrados ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz).

De hecho, el fin de Sportech City es albergar competiciones deportivas internacionales, espectáculos culturales, congresos y eventos corporativos, mientras que su pieza central será un pabellón multifuncional de 45.000 metros cuadrados con capacidad para hasta 40.000 asistentes. A su vez, el complejo también incluirá unos 20.000 m2 de espacios comerciales y una zona gastronómica de 3.000 m2 con decenas de restaurantes, un hotel de lujo, clínica deportiva, gimnasio y spa, y el Cádiz prevé que la construcción comience a finales de 2026.

"Nomadar está en una posición única para aprovechar la convergencia entre el deporte global, la salud, el entretenimiento y el turismo: sectores que en conjunto representan más de un billón de dólares en oportunidades de mercado", ha declarado Contreras. Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado desde X: "Un compromiso audaz con la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional de nuestros clubes. ¡Enhorabuena!"

Derechos exclusivos

Debido a un acuerdo de licencia exclusiva con el Cádiz CF, Nomadar posee todos los derechos de marca de "Mágico González", así como el derecho exclusivo de comercializarla a nivel global. En particular, el lanzamiento de la estrategia de comercio electrónico con la marca del ex jugador salvadoreño está prevista para finales de este año, con líneas exclusivas de ropa y productos oficiales, además de planes para tiendas físicas y 'sports bars' temáticos.

Nomadar contará con el High Performance Training Program (HPT), que pretende ofrecer formación integral en fútbol y desarrollo de atletas de élite, tanto en modalidad presencial como digital. En adición, la compañía prevé formalizar acuerdos de adquisición y operación de academias globales en América del Norte, América Latina y Europa para ampliar su alcance internacional y ofrecer el HPT a participantes de todo el mundo.