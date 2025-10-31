Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona, sobre la dificultad de montar un negocio: "A veces digo, 'lo traslado y el problema para otro'"

A día de hoy, son pocas las personas que deciden emprender y abrir su propio negocio. Pero si hablamos del sector servicios, ya relacionado con la hostelería o la restauración, aquí el asunto se vuelve más complejo. Esta es la historia de Lorena, la joven dueña de 'Bristol Koffee', una cafetería ubicada en la localidad barcelonesa de Viladecans.

El emprendedor y creador de contenido Eric Ponce se ha trasladado a la provincia catalana con el objetivo de entrevistarse con Lorena, pequeña empresaria. "Pensé, 'en algún momento abriré mi propia cafetería y será en mi pueblo, porque al final en Viladecans somos los primeros que utilizamos café especialidad'", expresa la dueña cuando recuerda cómo comenzó todo.

El problema inicial que se encontró fue la inseguridad de que muchos de sus conocidos, dueños de otros establecimientos, comenzaban a cerrar sus negocios. Sin embargo, según nos comenta, ella no podía echarse atrás con sus planes, ya que, a diferencia del resto, "apostaba muy fuerte por lo que hago, entonces no me podía comparar ni con los números, ni con el producto, ni con el público"

Los desafíos del emprendimiento

Pero no es oro todo lo que reluce cuando hablamos de montar tu propio negocio. Es por ello que Lorena ha señalado algunos de los desafíos que surgen en su camino cuando decide iniciar su negocio, haciendo grandes esfuerzos y sacrificios.

"¿Se puede vivir sólo de cafés?", le pregunta sin tapujos el creador de contenido. "Imposible. Yo, por ejemplo, uso el café como reclamo para luego hacer un poco más de gasto”, responde de forma sincera. La estrategia principal que admite usar para su negocio es el café: ofrece un producto artesano y de buena calidad, con el que genera clientela fija.

Además, también aprovecha la venta de dulces y otros alimentos en su cafetería para generar un interés en el público. De este modo, emplea las novedades y productos 'de moda' como un elemento atractivo para distintos sectores de la población, como los jóvenes.

Por otro lado, un punto clave que menciona es el personal. Para ella, lo que más trabajo supone es todo el gasto y esfuerzo que requiere una formación adecuada para los empleados de la cafetería durante meses. A la hora de pensar en los empleados, es conveniente criticar la gran falta de compromiso que muestran algunos jóvenes cuando se han presentado en las entrevistas de trabajo, así como la disponibilidad de horarios, o la actitud que muestran.

El esfuerzo tiene sus frutos

Sin embargo, pesa a las dificultades que supone abrir un negocio, así como las dudas que puedan surgir, algunas veces se obtienen resultados que merecen la pena. La propia Lorena ha comentado que ahora mismo son una plantilla fija de tres empleados en la cafetería. Después de un año y medio, podría decirse que ha conseguido establecer un equipo de trabajo sólido y estable en el que puede confiar.

En lo que respecta a la difusión , la joven empresaria ha aumentado últimamente su presencia en redes sociales, dando importancia a la generación de contenidos sobre la cafetería y sus productos. Además, comenta que la presencia en eventos públicos de la localidad, así como la creación de redes de contactos entre negocios, son dos puntos clave para el desarrollo de su negocio.

“Estoy contenta con el equipo que tengo ahora y creo que vamos por el buen camino” reflexiona sobre el futuro de su cafetería. Lorena afirma que, de cara a unos años, le gustaría incorporar a una persona más en plantilla en el futuro, con la intención de rebajar la carga de trabajo y poder dedicarle más tiempo a su entorno personal y familiar.