José Elías, empresario multimillonario: "El problema es que la izquierda que me vendieron a mí no es la de ahora"

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.
Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.
Una de las últimas declaraciones del empresario hace referencia a la mentalidad que se ha inculcado a la sociedad desde pequeños: "Si vienes de un barrio humilde, tu chip es de izquierdas. Si vienes de un barrio adinerado, tu chip es de derechas".
El dueño de La Sirena tiene claro que "eso es lo que nos han metido en la cabeza desde pequeños". Por ello, quiere compartir su experiencia con todos sus seguidores: "En mi caso, yo vengo de un barrio humilde. Mi padre era obrero. Y ser obrero, en mi época, era ser de izquierdas".
No obstante, Elías destapa que "el problema es que la izquierda que me vendieron a mí no es la de ahora", ya que "me lo vendieron como la cultura del esfuerzo", una sensación que ya no tiene: "Me da la sensación de que me he ido a un viaje a Marte y he vuelto".
El principal problema que destaca el multimillonario es que "veo un discurso que intenta vender a los jóvenes que se puede vivir del aire. Que ser de izquierdas es subir impuestos y que la gente tenga poco dinero".
"De hecho, oigo a chavales decir: 'A mí, con eso de las paguitas, no me interesa trabajar'", comparte en X. Elías no duda en decir que "la vida es una caja", debido a que sino "pones nada a la caja, cuando la abras para repartir no habrá nada".
Por último, expresa que "a mí en mi época me enseñaron a llenar la caja, no a esperar a que me dieran lo de una caja que ya estaba vacía".
